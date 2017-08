L'oposició exigeix accions conjuntes per combatre els narcopisos del Raval i l'Ajuntament demana més mossos

L'oposició barcelonina ha exigit aquest dimecres més mà dura per posar fi als narcopisos del Raval, mentre que el govern municipal ha demanat a la Generalitat que reforci la vigilància i destini més mossos d'esquadra al barri.

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha demanat també més presència tant de mossos com de guàrdies urbans. A través d'un comunicat, els republicans asseguren que la situació és "intolerable", en part perquè no s'ha fet una feina preventiva i només s'actua quan els propietaris denuncien que el seu pis s'ha "convertit en un punt de venda de droga".

Per la seva banda, el president del PP a l'Ajuntament, Alberto Fernández Díaz, ha reclamat que el govern municipal d'Ada Colau impulsi un "pla de xoc contundent" amb la Guàrdia Urbana i els Mossos per afrontar aquest problema. Fernández ha demanat que aquestes mesures s'apliquin amb la "màxima celeritat i sensibilitat". També des de Ciutadans han demanat una implicació més directa del govern municipal. El regidor a l'Ajuntament Koldo Blanco ha avisat el govern que "no es pot ser equidistant" en aquesta problemàtica, perquè suposa un "greu problema de convivència".

Davant les exigències de l'oposició, l'alcaldessa accidental de Barcelona i tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha demanat més "implicació" de la conselleria d'Interior de la Generalitat i dels Mossos, i ha recordat que el tràfic de drogues és competència de la Generalitat. Així, ha posat pressió als Mossos perquè agilitzin les ordres judicials per entrar als pisos denunciats pels veïns.

Sanz ha subratllat que en els últims mesos s'han tancat 21 pisos i que des de juliol s'han intensificat les operacions i els escorcolls, que han permès desmantellar set punts de venda.