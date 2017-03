"Mamacita, we'll dance around la Sagrada Familia, drinking sangria": així veu Ed Sheeran Barcelona en una nova cançó

L'artista britànic Ed Sheeran acaba de publicar el seu tercer disc, 'Divide', on el cantant ha inclòs una cançó sobre la ciutat de Barcelona. La lletra, que ja ha començat a circular a les xarxes, no escatima en tòpics i postals turístiques de la capital catalana, amb frases com ara: "Las Ramblas, allà et trobaré, ballarem al voltant de la Sagrada Família, bevent sangria", recita el britànic, que afegeix, aquí en castellà: "Mi niña, te amo mi cariño, mamacita rica, si tú, te adoro señorita".

El 2012, Ed Sheeran va guanyar dos premis BRIT com a millor masculí britànic i avanç britànic. A partir d'aleshores va saltar a la fama també als Estats Units, després d'una col·laboració amb l'artista 'pop' Taylor Swift. També va escriure cançons per a la banda junvenil One Direction. La seva cançó 'The A Team' va ser nominada per Cançó de l'Any als Grammys de 2013, on va fer un duet amb Elton John.