Marta Reina: “Vull ser una dona però en les millors condicions possibles”

El 2014 es va convertir en la primera mosso d’esquadra transsexual de Catalunya. Reclama més informació sobre els efectes secundaris de la medicació en les dones transsexuals.

Com l’han afectat aquests problemes de desproveïment de fàrmacs?

Amb els canvis de medicació he notat efectes secundaris com que surt pèl a la cara, quan jo no en tenia. Aquesta és una medicació complexa. I a cada una de nosaltres la medicació ens reacciona de forma diferent. Per això cal més informació. Una de cada deu dones que prenen Climen pot tenir com a efecte secundari el pèl facial, segons el prospecte. Però en les dones trans la reacció potser és diferent. I això per no parlar d’òrgans interns. Falten estudis dels efectes secundaris. Hem arribat a un punt en què m’és igual si de la transsexualitat en volen dir disfòria de gènere o no. El que vull és que un metge controli el que em prenc. Vull ser una dona en les millors condicions possibles, no vull ser un experiment.

Què reclama?

Necessitem endocrins. I també psicòlegs, perquè hi ha dones trans que tenen por de sortir de casa. No estan empoderades. I aquestes noies necessiten teràpia. També cal transparència en les llistes d’espera per sotmetre’s a una vaginoplàstia a la sanitat pública. Jo me’n vaig a Bangkok a fer-me-la perquè no tinc cap metge aquí que me la faci.

En quin moment està el col·lectiu transsexual?

En la transsexualitat encara queda molt per fer tant a nivell mèdic com farmacèutic. Estem prenent la mateixa medicació que fa trenta anys: un medicament que prenen les dones premenopàusiques i un altre que s’usa per al càncer de pròstata.