Mauro Palma: “L’aïllament penitenciari com a màxim hauria de durar catorze dies”

Mauro Palma coneix com funcionen les presons: n’ha visitat de tot Europa, quan presidia el Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura, i ho continua fent com a director de l’Observatori de les Presons Europees. Va parlar al grup de treball del Parlament sobre l’aïllament a les presons, que avui vota les conclusions. És molt crític amb l’aïllament penitenciari i va participar en la presentació de la campanya #21hores, que en reclama la supressió a Catalunya i aplega el suport de més de cent col·lectius.

El Govern prefereix no definir els departaments especials de règim tancat (DERT) com a aïllament.

Són aïllament. Els presos passen 21 hores al dia sols i només tenen tres hores per sortir i fer exercici a l’aire lliure en un pati molt petit, i sense res. Només murs de ciment i una reixa al capdamunt. Al mateix departament hi ha diferents menes de presos en aïllament: la dels que tenen una sanció disciplinària, de fins a catorze dies i que es pot prorrogar dues vegades; la dels que es classifiquen com a primer grau i s’envien al DERT directament durant mig any o més, i la dels que es consideren agressius i no poden estar amb els altres i se’ls separa per seguretat.

Tal com és ara, serveix per reinserir els presos a la societat?

No és possible. L’article 25.2 de la Constitució espanyola diu que l’objectiu de la privació de llibertat és la reinserció social. Però això només és possible si l’aïllament s’entén com una mesura molt extrema que s’ha d’adoptar per a períodes molt breus. Si algú està molt agitat i cal calmar-lo, per un període molt curt i amb l’objectiu de reintegrar-lo al grup, pot ser útil. Però la cel·la hauria d’estar al mòdul normal. Se l’hi podria enviar dos o tres dies i caldria que li oferissin fins i tot més tractament i més suport educacional.

El Govern ha anunciat que comença a canviar els DERT, amb sis hores fora de la cel·la, més activitats i més tractament.

Si no conec el pla no puc valorar-lo, perquè a vegades les activitats per als presos no estan dissenyades per oferir-los la possibilitat d’assumir la responsabilitat de dirigir la seva vida, sinó perquè ocupin el temps. Més hores per fer què? Hi ha presons on s’ofereixen tallers de ceràmica, o de pintura. D’acord, és millor que no fer res, però són activitats on se’ls tracta com nens.

¿L’aïllament per a períodes de com a mínim tres o sis mesos hauria d’estar prohibit?

Des del meu punt de vista, hauria d’estar prohibit. Des del punt de vista de la negociació internacional es podria arribar a acceptar, perquè abolir-lo avui en dia pot ser molt difícil. Però l’aïllament s’hauria de redissenyar.

Què haurien de canviar els DERT a Catalunya?

D’entrada, el temps, la durada. L’aïllament com a màxim hauria de durar catorze dies. I si el pres ha de passar més temps aïllat, hauria de tenir una pausa tan llarga com el temps que ha passat isolat. Després, que no es compleixi en un mòdul especial separat, sinó al mòdul normal. Perquè el pres mantingui la possibilitat de reunir-se amb educadors i treballadors socials i es pugui reintegrar al règim normal. També caldria més suport per als presos, per ajudar-los a sortir d’aquest règim. La pitjor situació és la d’un pres que hagi estat en aïllament fins que acaba la condemna i surt al carrer. D’entrada, perquè estarà molt enfadat. Però també perquè no es pot saber com es comportarà a fora ni s’ha pogut treballar per reinserir-lo.

Tot això és molt diferent de la situació actual, sobretot pel que fa al temps d’estada als DERT.

Sé que la llei depèn del Congrés espanyol i el Parlament no la pot canviar, però pot canviar-ne la implementació. El primer pas hauria de ser eliminar els departaments especials. Per què no es pot complir l’aïllament en una cel·la dins del mateix mòdul? El pres podria anar al pati en un horari en què no hi siguin els altres, i estaria sol, però respiraria el mateix ambient. Així no cal canviar la llei, només la manera d’implementar-la. Es pot mantenir la persona al mateix mòdul i, gradualment, que faci més i més activitats amb els altres presos de manera que tot el procés duri els dies mínims que marca la llei. Hi ha moltes possibilitats sense canviar-la.

Hi ha res més que caldria canviar?

La manca de transparència, i no només per protegir els presos, també per protegir els que els vigilen, fins i tot de falses acusacions. Hi ha una actitud d’autoprotecció, de no voler obrir les finestres.

Com valora que el Parlament hagi obert un grup de treball per estudiar l’aïllament penitenciari?

És molt positiu. És el primer Parlament d’Europa que aborda aquest tema. Aquesta discussió pot ser important per als altres països. Per això demanaria: sisplau, no tanqueu aquest debat oferint als presos només unes hores més fora de la cel·la. És important que el problema entri al Parlament, perquè és el Parlament de tothom, no només dels que estan en una bona situació.