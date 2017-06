L'últim sopar a la Model: gaspatxo, pizza i visites

Avui s'ha sopat pizza a la presó Model. Per primera i última vegada. Quan el centre penitenciari funcionava a ple rendiment, no hi havia prou forns per coure-les, encara que fossin precuinades. Però avui només quedaven 24 interns a la presó del carrer Entença i a la cuina s'ha pogut fer un extra. De primer gaspatxo, fet a la presó, i de segon pizza.

El menjador, preparat per a desenes de reclusos de la primera galeria, estava pràcticament buit i l'ambient podria haver estat desangelat, però el sopar ha sigut de tot menys íntim, perquè hi havia periodistes i hi han anat a saludar el conseller de Justícia, Carles Mundó, amb el director del centre penitenciari i altres càrrecs del departament.



Al final, un intern s'ha arrencat amb un discurset d'agraïment al director, als funcionaris i als responsables sanitaris del centre. "Hem de dir que sempre hem rebut un tracte excel·lent, els ho volem agrair", ha dit Manuel, un veneçolà de 64 anys, i ha demanat un aplaudiment que els altres han seguit.

Les càmeres dels mitjans de comunicació ho han enregistrat, però la presència de la premsa era, precisament, el motiu pel qual la meitat dels últims 24 reclusos han sopat abans i han marxat de seguida del menjador: no volien sortir, ni tan sols d'esquena, a la foto històrica que segella els 113 anys d'història de la presó de Barcelona, carregats de períodes negres: allà va morir executat Salvador Puig Antich i van passar-hi mesos i anys molts presos polítics durant el franquisme.

Aquest dijous està previst que l'últim grup d'interns abandoni el centre penitenciari en un autobús que els portarà a Brians 1, que serà a partir d'ara on hi haurà la majoria de presos preventius que tenen causes obertes als jutjats de Barcelona i l'Hospitalet.

"La presó és com un hostal barat"

Mentrestant, els veïns de la plataforma Fem Nostre l'Espai de la Model estan satisfets pel tancament definitiu del centre, una reivindicació històrica del barri.