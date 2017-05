La mort de Montjuïc el 2014 pot estar darrere del crim del pantà de Foix

Els investigadors sospiten que el guàrdia urbà que es va trobar calcinat a la vora del pantà de Foix havia amenaçat els dos companys de feina detinguts d’explicar informació comprometedora sobre la mort d’un home a Montjuïc el 2014. La principal hipòtesi dels Mossos, segons l’agència Efe, és que el policia que va acabar assassinat havia descobert que la seva parella, Rosa Peral, s’havia embolicat amb un altre company de la mateixa unitat, Albert López –amb qui ja havia mantingut una relació–, que per gelosia els va amenaçar de delatar el que sabia de la mort de l’home i que ells dos el van matar.

Els Mossos creuen doncs que la mort d’un home de 50 anys nascut a Utrillas, a Terol, durant un operatiu contra la venda ambulant a Montjuïc ara fa tres anys, no va ser cap accident. Els sis policies que van participar en aquella intervenció van firmar un informe –que va avançar l’ARA ahir– en què s’assegurava que l’home havia caigut per un precipici intentant escapar dels policies. Però segons ha pogut saber aquest diari Peral, al jutjat, ha acusat l’altre detingut, López, d’haver causat la caiguda que va matar l’home. Ara cal esperar si la jutge decideix investigar ella la mort del 2014 o derivar-ho a l’altra jutge que va dur aquell cas.

Els investigadors comproven ara altres indicis que podrien desmentir la versió de l’informe policial, que va servir perquè el jutjat arxivés el cas d’aquella mort sense cap mena de conseqüència. Tot i això, a l’informe mateix també hi ha alguns elements que han cridat l’atenció als Mossos. Per exemple s’hi diu que l’home, quan va veure que López feia el gest de desenfundar, “va fer un crit i va saltar d’esquena” cap a uns arbustos darrere de la tanca del camí on eren i que va caure uns vint metres. Abans de fer-ho, però, el tenien atrapat Peral i un tercer agent. L’informe indica que l’home va treure’s una navalla de la jaqueta, el tercer agent ho va intentar impedir i en lloc de clavar-li a ell va tallar dues vegades Peral a la cama. A més, també va clavar un cop de puny a la guàrdia. Tot això sense que ni l’agent ni López li ho poguessin impedir. D’aquests fets només queden dos testimonis: Peral i López, perquè el tercer agent va morir més tard en un accident de trànsit. L’informe diu que els altres tres guàrdies que participaven en l’operatiu, incloent-hi el caporal, en aquells moments eren més avall, a prop d’on va acabar caient l’home. I que quan el van anar a atrapar, mentre s’arrossegava de quatre grapes i ensangonat després de la caiguda de vint metres, li van trobar la navalla a la mà dreta, però plegada.

Peral havia comentat al seu entorn que el guàrdia mort era especialment gelós i que fins i tot li havia demanat que esborrés els contactes d’altres homes que tenia al telèfon mòbil. Segons ha pogut saber aquest diari, últimament també explicava que tenia por de López, perquè era molt violent. Cal recordar, a més, que té un judici pendent per la denúncia d’un cas de pornovenjança que havia fet contra un sotsinspector de la Guàrdia Urbana, a qui va acusar d’haver difós imatges íntimes seves el 2008.

Peral i López, durant la declaració que van fer dissabte davant la jutge del cas, es van acusar mútuament de la mort del guàrdia que va aparèixer cremat en un cotxe a la vora del pantà de Foix, segons ha avançat 'La Vanguardia' i ha confirmat aquest diari amb fonts que han tingut accés al contingut de la declaració. Des de dissabte que són en presó preventiva, en centres separats i en mòduls especials per la seva condició de policies.