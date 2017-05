Els Mossos revisen la implicació dels detinguts pel crim del pantà de Foix en la mort d'un indigent a Montjuïc

Els Mossos d'Esquadra revisen ara la investigació de la mort d'un indigent el 9 d'agost de 2014 a Montjuïc en què van estar implicats els dos agents de la Guàrdia Urbana detinguts pel crim del pantà de Foix, Rosa Peral i Albert López, empresonats de manera preventiva. La policia comprova tot l'expedient laboral dels dos arrestats arran de la investigació per la mort d'un altre agent de la Guàrdia Urbana, de nom Pedro, el cadàver del qual es va localitzar dijous de la setmana passada al maleter del seu cotxe en un camí a la vora del pantà.

Als Mossos els ha cridat especialment l'atenció la mort d'un home de 50 anys a Montjuïc ara fa tres anys. Tot i que d'entrada s'havia comunicat que l'home era un manter d'origen paquistanès, segons ha pogut saber l'ARA es tractava d'un indigent que hauria pogut cometre alguns furts i que havia nascut a Utrillas, a Terol. L'home va morir per les ferides causades en una caiguda d'una vintena de metres quan intentava escapar-se de Peral i López i d'un altre agent. Els Mossos van investigar el cas, però la jutgessa el va arxivar de manera provisional a petició de la Fiscalia, segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Segons consta a l'informe policial de l'incident, al qual ha tingut accés aquest diari, aquell dia sis guàrdies urbans patrullaven de paisà pels jardins de Miramar en una operació contra la venda ambulant quan, segons van declarar després, cap a dos quarts de dotze del migdia van veure quatre venedors i el caporal va ordenar intervenir. Els presumptes venedors se'n van adonar a temps i van fugir, un dels que era amb ells va fugir muntanya avall. Més tard, deu minuts abans de les dotze, sempre segons van declarar, el van localitzar escapant-se muntanya amunt per un camí de terra. Dos guàrdies el van interceptar prop de les bateries antiaèries, i una era Rosa Peral. Van declarar que se li havien identificat i li van demanar els papers però que l'home es va intentar escapar. Llavors va arribar un tercer agent, Albert López.

Just després, segons la declaració posterior dels tres policies que hi havia en aquell moment, l'indigent es va posar la mà dreta a la butxaca i en va treure una navalla que va obrir i, sense dir res, la va clavar dues vegades a la tíbia de Peral. Alhora, van declarar, també li va clavar un cop de puny al cap que va fer perdre el coneixement a la guàrdia. Llavors López va intentar abraonar-se damunt l'home i aquest li va intentar tallar el coll. Davant d'això, López hauria fet el gest de treure la pistola i l'home -sempre segons la declaració dels policies. va cridar i va saltar, d'esquena, cap a uns arbustos damunt la barrera que marcava el camí. Els arbustos amagaven un precipici d'uns vint metres per on va caure l'home.

Segons el relat dels policies a sota del precipici hi havia el caporal i els altres dos agents de l'operatiu, que van veure com l'home s'incorporava a quatre grapes i "intentava amagar una cosa que duia a la mà dreta". Es tractava "d'una navalla amb la fulla tancada", segons van declarar, i que van confiscar. L'home tenia sang a les mans i a la cara i van trucar una ambulància a les 12.25. A les 12.29 van comunicar a la central que l'intentaven reanimar, perquè se li havia aturat el cor, i fins i tot van rebre l'ajuda dels bombers del parc que hi ha a la vora. Finalment una ambulància se'l va endur, encara viu, a l'Hospital Clínic, on el van ingressar en estat crític i finalment va morir. A l'home li van trobar dos telèfons mòbils presumptament robats.

A Albert López, de 36 anys, i Rosa Peral, de 33, els van arrestar dissabte per la seva presumpta implicació en l'assassinat del Pedro, també policia de Barcelona, el cadàver del qual va aparèixer al maleter del seu cotxe en un camí a la vora del pantà de Foix. La dona arrestada era la parella de la víctima, i l'home detingut havia mantingut amb ella una relació temps enrere. Aquesta relació podria haver tornat a començar recentment, segons la hipòtesi amb què treballen els investigadors dels Mossos d'Esquadra. Segons ha pogut saber l'ARA, al cotxe del detingut els policies han trobat sang al seient del darrere, que encara s'ha d'analitzar. El maleter, a més, feia molta olor de gasolina.El cotxe i el cos de la víctima es van cremar fins a tal punt que va ser complicat d'identificar el cadàver i que la matrícula era il·legible.