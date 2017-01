Neix el 'Tren de la llengua', una iniciativa per aprendre i ensenyar català durant el trajecte

Aprendre i ensenyar català també al tren. Aquest és l'objectiu del programa pilot que han impulsat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i la Plataforma per la Llengua per crear parelles lingüístiques als trens perquè els viatgers aprofitin l'estona del trajecte de les línies del Baix Llobregat i del Vallès de FGC per aprendre o ensenyar català.

La iniciativa pretén promoure l'aprenentatge de la llengua en un àmbit més informal i quotidià, i s'emmarca dins del programa de Voluntariat per la Llengua que va impulsar el Consorci per a la Normalització Lingüística fa 14 anys. Qui vulgui participar en aquest programa ha de posar-se en contacte amb la Plataforma per la Llengua; a més, també tindrà un carnet del programa que permetrà tenir descomptes en equipaments culturals i establiments de Catalunya.

En declaracions recollides per l'ACN a l'acte de presentació, la vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, ha explicat que no es tracta de "cursos de català, amb professors i alumnes", sinó que "dues persones es troben per parlar de manera amena i còmoda" en un programa de voluntariat que, a més de millorar la llengua, també permet "establir vincles socials i emocionals i aprendre d'altres cultures".

Per la seva banda, el president de FGC, Enric Ticó, ha assenyalat que iniciatives com aquesta són també "positives en clau client", ja que creen "valor afegit" en els desplaçaments. Un cop acabi la prova pilot, els impulsors del programa valoraran la possibilitat de mantenir aquesta iniciativa i implantar-la de forma regular.