Nova jornada de vaga al metro de Barcelona

El servei de metro de Barcelona torna a registrar aquest dilluns aturades. El servei deixarà de funcionar dues hores per cada torn: de les 7 a les 9 del matí, de les 16 a les 18 hores i de les 20.30 a les 22.30 hores. Aquesta és la sexta jornada de vaga en vuit setmanes. Les aturades, convocades pels treballadors per incloure les seves exigències en el conveni col·lectiu, tindran uns serveis mínims del 40% en les hores punta al matí i a la tarda, mentre que entre les 20.30 i les 22.30 hi haurà serveis del 20%.

La mediació de la Direcció de Relacions Laborals de la Generalitat ha elaborat un document en no haver aconseguit un acord després de més de 80 reunions, i la direcció es va mostrar disposada a acceptar-ho si el comitè d'empresa el sotmetia a votació, cosa que encara no ha fet.

El president de Metro de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Marc Grau, va assegurar divendres que la direcció de l'empresa ha fins i tot "superat els seus límits" per intentar acordar un conveni col·lectiu, pel que no té més marge de maniobra, i va exigir al comitè d'empresa més esforç per arribar a un acord.La direcció de TMB i la plantilla negocien el conveni col·lectiu des de la tardor del 2015, moment des del qual els treballadors han convocat diverses jornada de vaga, coincidint algunes amb grans esdeveniments, com el Mobile World Congress de 2016 i el Primavera Sound del mateix any.