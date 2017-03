Obre una "escola" que promet trobar-te la "parella perfecta" amb un algoritme

La promesa no podria ser més llaminera per als que busquen desesperadament l'amor. El 25 de març està previst que obri a Barcelona la primera Escola Neurocientífica de l'Amor, un centre de 'coaching' que ofereix als alumnes trobar-los "la parella perfecta" a través d'un algoritme infal·lible basat "en els últims avenços en el camp de la neurologia", segons avancen a la seva pàgina web.

A més de llaminera, la promesa és altament sospitosa. Que els testimonis de la seva pàgina web siguin falsos, tal com ha descobert l'ARA, però, no ha frenat que els impulsors de l'escola hagin difós el seu missatge amb una campanya de comunicació a mitjans d'abast estatal i que el seminari del 25 de març ja estigui gairebé al complet.

[ ÀUDIO: El director de l'Escola Neurocientífica de l'Amor explica que per fonamentar la seva teoria han fet TACs a 40.000 persones]

A través de la seva web, defensen l'eficàcia d'aquests seminaris, que imparteixen a un preus de 150 euros per persona i on "ensenyen quin és l'algoritme que permet a dues persones estimar-se". Segons la teoria que defensen, al món hi ha 12 tipus de persones, dividides en 12 "perfils sinàptics". A la pràctica, aquest algoritme de què parlen consisteix a fer un test als alumnes per determinar quin és el seu perfil sinàptic i descobrir així amb quin altre perfil encaixen més bé.

[ ÀUDIO: Iglesias afirma que ja hi ha 14 milions de persones que han provat el seu mètode]

Com a segell de qualitat, esgrimeixen que són "un equip de professionals experts en ' coaching' en sinapsi interpersonal certificats amb l'exclusiu Teachers Training Course TTC". Aquest "exclusiu" certificat l'expedeixen ells mateixos des de l'escola per un preu de 750 euros i té una durada d'un cap de setmana. Amb aquesta formació, més enllà del famós algoritme, s'atreveixen a oferir "tractament" per a persones que han tallat amb la parella i volen recuperar-se de la ruptura. "El nostre tractament permet grans resultats en poc temps, allibera la persona de viure un patiment i un dolor innecessaris i evita que la situació pugui empitjorar cap a episodis de violència de gènere o suïcidi".

'Experts' en violència de gènere

Pel que fa a la violència de gènere, àmbit en el qual es reivindiquen com a experts, defensen que quan n'hi ha "és un indicador del desconeixement total de la sinapsi pròpia de cada individu". "La gelosia i la violència són conseqüències d'una sinapsi equívoca entre dues persones", defensen a l'apartat de preguntes freqüents, on sentencien: "Aquest fet no només es pot prevenir, sinó que es pot solucionar aprenent a escollir la persona indicada del nostre entorn, així com rehabilitant una persona violenta". "Aquí parlem de salvar vides", conclouen.

[ ÀUDIO: Iglesias explica que són experts en violència de gènere i que poden rehabilitar maltractadors]

El degà del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, Josep Vilajoana, es mostra molt preocupat per ofertes i "estafes pseudocientífiques" com les de l'Escola Neurocientífica de l'Amor, que lamenta que "estan en auge". "Ens hem trobat amb pacients que fa un any que estaven amb un terapeuta i s'han adonat que ni tan sols era psicòleg, sinó 'coach'", explica. El problema amb aquesta nova tipologia de professional és que no està regulada i, per tant, en cas de males pràctiques no se'ls pot demanar responsabilitats, si no és que la persona estafada ho denuncia. "Les afirmacions que fan a l'Escola Neurocientífica de l'Amor són molt agosarades, fins i tot si les fa un psicòleg", critica Vilajoana.

"Els diplomes queden molt bé a la paret, però no són fonamentals"

Preguntat per l'ARA, el director de l'escola, Miquel Iglesias, explica que els professionals són psicòlegs titulats. "Els diplomes queden molt bé a la paret […] però no són fonamentals", matisa després, i lamenta que la psicologia "hagi fet tant de mal". Preguntat aleshores per què tenen psicòlegs si no hi confia, reconeix que "no tots ho són". "Alguns sí, alguns no", explica, i defensa que fa 10 anys que investiguen l'amor romàntic.

[ ÀUDIO: El director de l'escola defensa que "els diplomes són bonics per a la paret, però no fonamentals"]

"Volíem que les nostres investigacions estiguessin bé, i per això vam sotmetre 40.000 persones a màquines de referència magnètica [TACS] i els vam estudiar el cervell. Després ho vam ampliar a 34 països, i vam arribar a 14 milions de persones", explica. A pesar de la monstruosa xifra, es mostra incapaç de remetre aquest diari a la memòria de la investigació o a aclarir si l'han fet amb participació d'alguna universitat. Finalment, reconeix que no han dut a terme cap investigació, i que la seva teoria es basa en les hipòtesis de la doctora i autora de 'bestsellers' Hellen Fisher, habitual a les xerrades TED.

Escolteu l'àudio on Iglesias acaba reconeixent que ells

no han fet les investigacions en què basen la seva teoria Testimonis falsos a la web

Sobre els testimonis falsos, assegura que són reals, encara que l'ARA ha trobat les mateixes fotografies en una altra web de classes d'anglès, on el nom i les declaracions que hi ha sí que són reals. Contactades per aquest diari, les persones que apareixen amb el nom canviat a la web de l'escola de neuroamor s'han mostrat "sorpreses i indignades" perquè els hagin robat la fotografia i algunes es plategen denunciar-ho.

Segons explica Iglesias, només els queden tres places per al seminari de Barcelona del 25 de març, que limiten a una trentena de persones i pel qual percebran en total prop de 4.000 euros.

Escolteu la conversa sencera amb el director de l'escola.