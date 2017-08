OrgullBarcelona, el 'hashtag' de suport a l'atemptat de Barcelona

L'atemptat que ha tingut lloc aquesta tarda a Barcelona ha sembrat sobretot molta por i ràbia, però també ha fet aflorar una mica d'orgull. Almenys és el que es respira a xarxes socials com Twitter, on una de les etiquetes que s'ha fet més viral és #OrgullBarcelona. Tant ciutadans barcelonins com persones que han seguit els fets des de diversos llocs del món s'han expressat a través d'aquest 'hashtag'.

La majoria utilitzen l'etiqueta per acompanyar missatges d'agraïment a serveis de taxis i hotels per oferir totes les facilitats als ciutadans. Molts tuits també fan referència a l'aturada de la vaga de l'aeroport del Prat o a les cues per donar sang a l'Hospital de Sant Pau.

Taxis, hotels, cabify... tots oferint serveis gratuits a qui ho necessiti arrel de l'atemptat i Eulen atura la vaga. #orgullbarcelona — Txell (@meritxellpdm) 17 d’agost de 2017

#OrgullBarcelona per tots els taxistes que han assistit a les víctimes. Sou grans, molt grans. — lock.cda (@lockcda) 17 d’agost de 2017

hotels oberts a tothom, vaga a l'aeroport aturada, taxis gratuïts, bancs de sang plens,.... #orgullbarcelona❤️ — Fiona López (@fiionalopez) 17 d’agost de 2017

També es fa servir l'etiqueta per donar el condol a les víctimes. En alguns casos els tuits van acompanyats d'imatges i gràfics.

Tots som Barcelona: les víctimes, els cossos d'emergències i policials i la seva en #orgullBarcelona pic.twitter.com/Jw7ooT8Q1s — A la feina cap risc (@alafeinacaprisc) 17 d’agost de 2017

#OrgullBarcelona Suporta a les famílies i a les víctimes orgull barcelona pic.twitter.com/i2S1WV3ODW — xevi Tram 235 ||*|| (@xevi235) 17 d’agost de 2017

Trist, molt trist. No hi ha ganes d'abandonar la meva ciutat ara per marxar de vacances #OrgullBarcelona #ViscaBarcelona — Guillermino Moto (@GuillerminoMoto) 17 d’agost de 2017

Un altre 'hashtag' que corre per Twitter és #TotsSomBarcelona, que també s'ha fet servir per donar suport i ànims en altres atemptats, com el recent de París #TotsSomParis i que recorda més a d'altres que s'han fet virals, com el famós #jesuischarlie. En el cas de l'atemptat de Londres, l'etiqueta més viral va ser #PrayForLondon.