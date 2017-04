Salut alerta de la presència d’estafadors a les portes dels CAP

“Compte amb les estafes! Els professionals de l’Institut Català de la Salut (ICS) no fan enquestes per telèfon ni a domicili ni a la porta del CAP. Tampoc venen res”. Aquest és el cartell que hi ha penjat des de fa unes setmanes a l’entrada d’alguns centres d’atenció primària d’arreu del país. Una advertència que neix per la proliferació d’empreses que es posen davant dels centres d’atenció primària (CAP) per fer enquestes als usuaris, sobretot gent gran, fent-se passar per professionals de l’Institut Català de la Salut (ICS) i vendre’ls després productes o tractaments gràcies a les dades personals que han obtingut amb els qüestionaris.

Així ho han denunciat diversos usuaris al personal mèdic, que ha decidit fer-ho públic per donar a conèixer aquesta activitat fraudulenta. Les empreses en qüestió, segons ha pogut saber aquest diari, fan servir diverses estratègies. Se situen a les portes dels CAP per confondre els pacients, però també fan visites a domicili on es presenten com a enquestadors de l’ICS i, amb el ganxo de les enquestes, intenten vendre’ls productes relacionats amb les seves malalties. Ho corrobora la responsable d’atenció ciutadana del CAP Pare Claret de Barcelona, Marisa Cabello, que revela que “es posen davant dels ambulatoris o bé truquen als pacients en nom dels CAP per oferir-los serveis a domicili”.

Aquest centre del barri de Gràcia, juntament amb el d’Horta, són els equipaments sanitaris que han detectat últimament aquesta pràctica i que ho han notificat als Mossos d’Esquadra perquè prengui mesures. L’estafa, però, arrenca a la comarca de la Noguera, a Lleida, on es van descobrir els primers casos que van fer disparar totes les alarmes.

Pepi Estany, adjunta de direcció del CAP d’Artesa de Segre, explica que truquen directament a la gent fent-se passar per personal del CAP i programen visites on els venen “estores d’escalfor, matalassos ergonòmics o cremes relaxants”. Estany assenyala que les víctimes són “persones grans que són més fàcils d’enredar a l’hora de fer compres innecessàries i a preus normalment desorbitats”. La direcció del CAP de Ponts va avisar els Mossos de les visites programades que tenien alguns usuaris i es van personar als domicilis. La caporal de la unitat d’investigació dels Mossos de Balaguer informa que a l’atestat van identificar els comercials i van prendre declaració a la responsable de l’empresa, amb seu a Tarragona: “Va negar que les teleoperadores es presentessin com a personal del departament de Salut, però les quatre víctimes van confirmar que els havien dit que trucaven de Salut”. L’agent deixa clar que “no és delicte que venguin productes perquè els afectats els compren voluntàriament, però sí que és una estafa la suplantació d’identitat”.

El problema és que és un frau impossible de demostrar perquè les trucades no estan gravades. La diligència va servir per descobrir que l’empresa implicada compra les dades a una altra companyia, que les obté de les Pàgines Blanques, on apareix el nom, el telèfon i la població. En el cas de les enquestes, els Mossos alerten de les dificultats per intervenir perquè els usuaris signen un document en què els autoritzen a fer servir les seves dades personals.

Productes de tot tipus

El modus operandi d’aquestes petites empreses és identificar la patologia que té l’usuari per posar a la seva disposició un ampli ventall de productes que hi estan relacionats. “Ofereixen genolleres per a temes ortopèdics o mitges que afavoreixen la circulació per als que tenen problemes sanguinis”, alerten fonts de l’ICS, que critiquen que “el punt de contacte no és honest”. El material, a més, sovint no està avalat pel departament de Salut, que és qui valida la utilitat dels productes que es comercialitzen.

Els Mossos que van intervenir a la Noguera, però, van poder comprovar que el catàleg de productes que s’ofereixen sobrepassen l’àmbit sanitari i que es venen fins i tot electrodomèstics o parament per a la llar. Els comercials d’aquestes companyies es dediquen a pentinar el territori per zones durant uns dies a la recerca de noves víctimes a les quals vendre el seu extens material.

L’ICS insta a alertar el 112 quan algú rebi una trucada o la visita de persones que s’identifiquen com a treballadors de l’organisme per fer-los una enquesta o oferir-los algun producte.