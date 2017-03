Un veí de Sant Esteve de Palautordera deixa 490.000 euros d'herència a l'Ajuntament

L'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera ha cobrat 490.000 euros del 50% de l'herència de Jaume Puig i Arabia. Aquests diners són els beneficis que la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat ha obtingut de vendre les propietats de Puig i Arabia, que en el seu testament va especificar que volia que els diners es repartissin entre el departament d'Ensenyament i el consistori. El document també expressava la seva voluntat que l'ajuntament els invertís en projectes per fomentar l'ensenyament de la música a la vila.

L'alcalde de Sant Esteve de Palautordera va rebre el xec de 490.000 euros divendres passat de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat. Aquests diners són els beneficis obtinguts de vendre tres propietats de Puig i Arabia: la Masia de Can Pujoler, on va néixer; un habitatge a Santa Maria de Palautordera i un estudi a Barcelona. A aquests diners se li sumen els estalvis del veí, que ascendien a 400.000 euros més. Ara l'Ajuntament i la Generalitat treballaran per dissenyar els projectes per fer realitat la voluntat de Jaume Puig i Arabia.