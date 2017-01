Save the Children demana que els abusos sexuals a menors triguin més temps a prescriure

L'ONG Save the Children ha demanat aquest dimarts que el termini per denunciar abusos sexuals en casos de menors d'edat comenci a comptar quan les víctimes compleixin 30 anys, i no als 18 com ara, perquè aquests delictes prescriguin més tard. En l'actualitat, una vegada que la víctima compleix els 18 anys, només disposa d'un període de temps concret per presentar la denúncia, que varia entre els 5 i 15 anys segons la gravetat de l'abús, i passat aquest termini, el delicte prescriu i la víctima no podrà actuar contra el seu abusador.

En un comunicat, Save the Children ha recordat que el 2015 van créixer un 5% les denúncies per agressions sexuals a menors a Espanya, on els nens constitueixen gairebé la meitat del total de víctimes d'agressió sexual, amb 3.919 denúncies registrades per menors, davant 4.206 registrades per adults el 2015. Durant 2015, l'últim any del qual es tenen dades, es van registrar 35.913 denúncies per actes violents contra la infància a Espanya, dels quals 3.919 denúncies van ser per agressió sexual, un 5% més que l'any anterior, quan es van registrar 3.732 denúncies.

"Cada vegada més casos d'abús sexual infantil surten a la llum, però aquest delicte segueix sent encara un tabú. La violència contra la infància és un problema ocult i les xifres de denúncies són només la punta de l'iceberg. Falten mecanismes perquè els nens denunciïn i això fa que molts casos no es coneguin i quedin impunes", afirma el director de Save the Children a Espanya, Andrés Conde. Segons el director de l'ONG, l'estigma i el trauma derivats d'aquests delictes, la incomprensió i vergonya associats als abusos, així com el fet que moltes vegades els abusos són produïts per persones del cercle de confiança del menor –en la família, l'escola o activitats extraescolars–, fan que les víctimes moltes vegades no els denunciïn.

Un sistema judicial hostil i poc adaptat

"Si ho fan, es troben amb un sistema judicial hostil i poc adaptat als seus drets i necessitats. Per això, els abusadors en molts casos mai no són descoberts", ha afegit Conde. "Els nens que pateixen aquests abusos generalment no saben què fer i es paralitzen. Quan arriben a denunciar un abús sexual s'enfronten a un procés molt dur, que els sotmet a interrogatoris i proves repetides en què reviuen constantment la violència soferta", ha subratllat. Moltes vegades, les denúncies d'aquests abusos sexuals les víctimes no les fan fins que es troben en la seva edat adulta.

Generalment, les víctimes no són capaços d'entendre i enfrontar-se als abusos viscuts fins que són adults, bé perquè la relació de poder ja ha acabat, perquè la por a l'abusador ha estat superat o perquè no s'han vist amb capacitat emocional i psicològica per fer-ho fins aleshores. Per això, aquest tipus de denúncies solen arribar tard perquè el delicte pot haver prescrit.

El model alemany, referència

Save the Children, prenent com a referència el model alemany, considera que caldria modificar el Codi Penal perquè el còmput dels terminis de prescripció assenyalats se suspengui fins que el menor d'edat víctima dels abusos compleixi els 30 anys. Segons l'ONG, això garantiria el dret a perseguir aquest tipus de delictes quan s'adquireix consciència del que ha passat. Save the Cildren també ha demanat un sistema de prevenció, detecció, atenció i recuperació de les víctimes adaptat als drets i necessitats dels menors.

L'ONG insisteix en la necessitat d'una Estratègia Integral de Lluita contra la Violència contra la Infància que impliqui a totes les administracions i institucions quant a la prevenció, detecció i intervenció davant tota forma de violència contra la infància, incloent-hi els abusos sexuals, i que s'articuli entorn d'una Llei Orgànica de mesures contra la violència cap a la infància