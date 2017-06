S'inaugura el Montserrat Classic Express de FGC, l'únic tren restaurant turístic de Catalunya

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha inaugurat aquest dissabte el Montserrat Classic Express 1890, l'únic tren restaurant turístic de Catalunya. Impulsat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Trentur SL, el comboi és una autèntica joia ferroviària modernista formada per quatre cotxes restaurats de finals del segle XIX, amb taules i una barra de servei de bar.

Els cotxes són de fusta i tenen balcons d'accés en els seus extrems, característiques totes dues típiques de finals del segle XIX i principis del XX. El comboi el conduirà una locomotora Alstom del 1955, fabricada a França, i amb uns colors blau i groc molt característics. La capacitat total de viatgers és de 157. "Aquesta serà una experiència d'èxit. Permetrà que FGC torni a tocar l'excel·lència, no només en la mobilitat sostenible, sinó també generant valor afegit", ha assenyalat Rull.

Diumenges i dimecres, amb parada a Martorell

Tots els diumenges i dimecres començarà el recorregut a Sant Boi de Llobregat. La primera parada serà a Martorell, on s'oferirà un tast de productes tradicionals catalans, així com una visita al Museu del Vapor. Tot seguit, reprendrà el trajecte fins a Monistrol, on els passatgers embarcaran al ferrocarril de cremallera de Montserrat fins al monestir, i tindran una hora i mitja per passejar i visitar l'entorn (basílica, museu, camí de la Santa Cova, etc.). A la tornada, altre cop al Montserrat Classic Express, els viatgers gaudiran d'un dinar, basat en una proposta de productes locals, marinat amb vins i caves catalans. El trajecte serà amenitzat per autèntics guies de l'època, que dinamitzaran i evocaran el trasllat al segle XIX.

Els set trens turístics de FGC

Ferrocarrils ofereix fins a set opcions turístiques amb els seus trens. Així, el tren dels Llacs (tren turístic entre Lleida i la Pobla de Lillet) va tancar el 2016 amb un índex d'ocupació del 99,08% i va superar, així, el balanç del 2015 (98,89%), mentre que el tren del Ciment (tren turístic centenari entre la Pobla de Lillet i Castellar de n'Hug) va tancar l'última temporada amb 21.208 visitants, 540 més que el 2015. Per la seva banda, el ferrocarril de cremallera i els funiculars de Montserrat han superat un any més el milió de visitants. Amb el Montserrat Classic Express, FGC amplia l'oferta per donar valor al factor lúdic i a les possibilitats turístiques del tren, atraient nous sectors de públic i estenent la finalitat del viatge en tren.

Possibilitats que també ofereix als usuaris de Ferrocarrils l'Enotren, a la línia Llobregat-Anoia, una nova iniciativa a la comarca del Bages i que acosta la cultura del vi de la DO Pla de Bages, a partir de les visites a les zones vinícoles del territori, i el turisme religiós i cultural, a partir dels centres espirituals i de pelegrinatge de la ciutat de Manresa. L'oferta turística es completa amb els bitllets combinats de Turistren (viatge més entrada en un museu), que permeten als usuaris de FGC visitar museus, espais arquitectònics o diferents espais de lleure pròxims a la xarxa de trens de Ferrocarrils.