El biòleg Sito Alarcón dirigirà l'etapa de transformació del Zoo amb el doble de pressupost

El Zoo de Barcelona ha volgut inaugurar la seva ja anunciada nova etapa quatre dies després que Zoo XXI, la primera iniciativa ciutadana per revolucionar aquest espai, presentés la seva campanya de signatures perquè aquest emblemàtic equipament deixi de ser un espai d'exhibició i es converteixi en un espai de conservació i observació de la fauna autòctona.

Janet Sanz, tinenta alcalde d'Ecologia, i Jaume Collboni, tinent d'alcalde d'Empresa, han fet públic el nomenament d'un nou director, el biòleg Sito Alarcón, per portar les regnes del procés de transformació que connecta amb bona part de l'ideari de Zoo XXI i que els propers dos anys comptarà amb 15 milions d'euros, el doble del pressupost dels últims dos exercicis.

Alarcón ha explicat que les línies directrius d'aquest nou enfocament són la promoció de l' educació, la conservació i la recerca. Una orientació que haurà de plasmar-se en un projecte estratègic concret el proper mes de setembre.

El màxim responsable ha avançat, però, que es revisarà el llistat d'espècies del Zoo per tal de prioritzar la fauna autòctona però també, i a diferència del que proposa la plataforma ciutadana, s'acollirà espècies foranes, però de la mateixa franja climàtica, amb l'objectiu de lluitar contra la seva extinció.

El nou director ha explicat que per complir amb els objectius de conservació, el Zoo haurà de sortir fora i implicar-se en projectes dedicats a revertir la pèrdua dels hàbitats naturals i la biodiversitat.

Preguntat pels projectes que es podrien dur a terme fora del Zoo i per les espècies que ja no continuaran vivint a l'emblemàtic equipament, Alarcón s'ha compromès a facilitar informació detallada d'aquí a mig any.

"Hem de ser l' equipament de referència de Barcelona en termes mediambientals", ha afirmat el nou director. Una fita que passa, ha aclarit, per ser un aparador de l'eficiència energètica i la gestió sostenible i racional de l'ús de l'aigua. En aquest sentit, ha afegit, la setmana vinent començaran els treballs per avaluar les instal·lacions existents per tal d'aplicar els canvis i modificacions necessàries en benefici de la sostenibilitat.