El tren llançadora a la T1 del Prat el gestionarà Ferrocarrils de la Generalitat

La Generalitat ha rebut amb disgust l'anunci del govern espanyol sobre el retard en l'arribada del tren llançadora a la T1 de l'aeroport del Prat. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha avisat al ministeri de Foment aquest dissabte que, un cop acabin les obres, triarà Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) com a operador d'aquest servei de transport i no Renfe, l'operador estatal.

"La competència de la gestió de Rodalies és de la Generalitat i l'exercirem a fons", ha insistit el conseller. Això passa per adjudicar el futur servei de la llançadora a una empresa "amb competència i solvència contrastades" com FGC, ha afegit. Rull ha defensat la capacitat del Govern per triar el millor operador fent ús de les seves competències que, ha lamentat, són encara "incompletes" perquè l'Estat no accedeix a fer un traspàs complet de Rodalies a Catalunya.

La posada en funcionament del tren llançadora des del Prat, però, és encara una incògnita després que ahir el govern espanyol anunciés un retard en els treballs de construcció. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, van anunciar aquest divendres que a finals del 2018 només estarà enllestida la primera fase de les obres, quan estava previst que aquell fos l'any en què finalitzessin del tot.

"Cada cop que ve el ministre a Catalunya és per anunciar un retard, doncs millor que no vinguin", ha etzibat el conseller de Territori. Ha recordat que De la Serna, en la seva primera visita a Catalunya fa unes setmanes ja va comunicar el retard en el corredor Vandellòs-Tarragona.

15 anys per desdoblar una via

"Les obres del govern espanyol a Catalunya estan totes aturades o porten un retard considerable", ha criticat Rull. Per això, ha instat l'executiu espanyol a no venir a Catalunya si ha de ser per donar aquestes males notícies: "Que ho expliquin des de Madrid".