Teià reclama tapiar la nau abandonada on va morir un adolescent

L'alcalde de Teià, Andreu Bosch, ha signat aquest dilluns un decret per reclamar de manera "immediata" el reforç de la seguretat perimetral de la nau abandonada on aquest diumenge va morir un noi de 13 anys. El nen es va enfilar a l'edifici amb tres amics més per fer fotografies, i va caure en ensorrar-se la teulada. Per això Bosch ha demanat reforçar el perímetre i tapiar els accessos a l'interior de la nau.

El propietari de la finca és Aluminis Sala, una empresa que fa 9 anys va cessar l'activitat a Teià i que actualment està en concurs de creditors. L'alcalde ha assegurat que durant tots aquests anys l'Ajuntament ha estat requerint a l'empresa que actués a la nau en diverses ocasions. Després dels fets de diumenge, si no s'hi intervé, el consistori actuarà de manera subsidiària.

Bosch ha manifestat que el més important ara és que "immediatament es pugui garantir la seguretat de manera que no hi hagi possibilitat d'accés ni al perímetre ni a l'interior de la nau". El consistori assegura que donarà poc marge a la propietat i exigeix que l'edifici estigui tapiat aquesta mateixa setmana.

"És un fet que es va reproduint perquè la nau està abandonada i s'hauria d'estar permanentment eixamplant les mesures de seguretat", ha manifestat l'alcalde de Teià, que no descarta arribar a l'extrem de requerir l'enderroc si els informes dels Mossos d'Esquadra i els Bombers així ho recomanen.

El que és segur és que, a la llarga, la nau s'haurà d'enderrocar perquè el nou planejament urbanístic del municipi, vigent des de l'any passat, preveu que s'hi facin habitatges. Fins ara els usos permesos eren industrials i terciaris, però la zona és un "polígon en transformació" que permetrà el creixement urbanístic del municipi.

Tres dies de dol

El jove mort en l'accident es deia Ivan i era alumne de l'Institut Maremar del Masnou, on residia. Els responsables del centre han expressat el seu condol a través d'un breu comunicat en el qual han manifestat estar " molt tristos" per la pèrdua d'un " amic". Els companys del jove han fet un acte íntim de record aquest mateix dilluns a l'institut.

Per la seva banda, el Teià Futbol Cinc, el club de futbol sala on jugava el noi, ha mostrat la seva "consternació" per l'accident en què va perdre la vida el jove, jugador de l'equip infantil. El club ha decretat dol per a aquest dimarts i ha suspès tots les activitats i entrenaments previstos per a aquest dia.

Els Ajuntaments de Teià i el Masnou han decretat tres dies de dol oficial.