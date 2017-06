Traslladen els últims presos de la Model abans de tancar-la

A 11.35 hores d'aquest dijous, amb poc més de mitja hora de retard de l'hora prevista, els últims 24 presos que hi havia a la presó Model de Barcelona l'han abandonada. Hi ha hagut 11 interns que han marxat en un autocar i s'han dirigit cap a la presó de Brians 1, tres més ho han fet en un furgó més petit i han anat cap al centre de Quatre Camins. Des del 1984 per la Model hi han passat 67.000 presos. Demà farà 113 anys que es va inaugurar.

Després de la sortida dels últims presos, el director general de Serveis Penitenciaris, Amand Calderó, i el director de la policia Albert Batlle, han signat en una taula al pati de la presó el relleu dels Mossos que feien el servei de vigilància perimetral de la Model.

El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha atès els mitjans de comunicació al passadís central d’una de les galeries de la presó, ara buida de presos. "Deixem enrere 113 anys d’històries i 40 anys de promeses, la Model és tancada", ha declarat. Ha afegit que tancar la presó era "una decisió molt complexa" i que no tot eren avantatges, però que en tot cas "superen clarament els inconvenients" i ha recordat que mantenir el centre penitenciari més antic de Catalunya implicava haver-hi d’invertir 25 milions d’euros per actualitzar-la sabent que s’hauria d’acabar clausurant "més d’hora que tard" igualment.



El conseller ha afirmat que la clausura de la presó és "una oportunitat per millorar tot el sistema penitenciari" amb el trasllat del miler de funcionaris que hi treballaven, que es repartiran als altres centres i en reforçaran la plantilla. Mundó els ha agraït la col·laboració a ells, als 2.000 interns que també s’han traslladat i a les seves famílies, i a d’altres professionals que també hi han fet feina, com el advocats. També ha agraït la col·laboració de tot el Govern en la clausura i de l’Ajuntament de Barcelona. "És un orgull formar part d’un govern que compleix els seus compromisos", ha afegit.



Ara comença un procés de desballestament dels elements de la presó, alguns dels quals es poden necessitar per a altres centres i que s’acabarà el mes de desembre. Aquest procés el faran presos que treballen pel CIRE, l’entitat que ofereix feines als reclusos. El desembre, doncs, el Govern donarà les claus de la presó a l ’Ajuntament de Barcelona, que n’haurà de decidir el futur. El conseller també ha dit que "113 anys d’història no poden quedar en l’oblit" i per això a partir del 3 de juliol s’obriran les portes de la presó amb l’ exposició 'La Model ens parla', que es podrà visitar fins el mes de novembre.

Els últims interns de la Model van sopar ahir a la nit un menú poc habitual en un centre penitenciari, integrat per gaspatxo, amanida, pizza i gelat, abans de retirar-se a les cel·les.