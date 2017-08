Tres alemanys i un belga, entre les víctimes mortals a l'atemptat de la Rambla

D'entre l'almenys 13 víctimes que hores d'ara ha provocat l 'atac terrorista de la tarda de dijous a la Rambla de Barcelona, hi hauria tres persones d'origen alemany i una de belga, segons expliquen mitjans d'aquestes dues nacionalitats. Fins ara, però, les autoritats catalanes no han confirmat les nacionalitats de les persones mortes.

Concretament, és la segona cadena de televisió pública d'Alemanya, ZDF, la que citant fonts dels serveis de seguretat xifra en tres els alemanys morts en l'atac, però les autoritats alemanyes encara no ho han confirmat. Pel que fa a la víctima d'origen belga, ha estat confirmada aquesta matinada pel ministre d'Afers Exteriors de Bèlgica, Didier Reyinders, a través de twitter: "Per desgràcia, lamentem una víctima belga a #Barcelona. El meu condol a la família i els seus éssers estimats".

Helaas betreuren wij een Belgisch slachtoffer in #Barcelona. Ik bied de familie en de naasten mijn deelneming aan. — didier reynders (@dreynders) August 17, 2017

Un altre dels governs internacionals que ha confirmat algunes de les víctimes ha estat el de Colòmbia que han informat que fins ara, un colombià ha resultat ferit i un altre no ha estat localitzat. Tres altres persones haurien sol·licitat orientació a les autoritats d'aquest país sud-americà que ha habilitat diversos canals de comunicació per als afectats.



D'altra banda, les autoritats policials van confirmar ahir que entre les víctimes hi ha fins a 18 nacionalitats. Fins ara, Protecció Civil ha confirmat que hi ha 13 víctimes mortals i 100 ferits, d'entre els quals 15 estan en estat molt greu, 23 greu i 48 lleu.