Tres morts en l'accident d'una avioneta que anava d'Alacant a Granada

Tres persones han mort al municipi malagueny de Canillas de Aceituno en l'accident d'una avioneta lleugera que es va estavellar mentre feia el trajecte de Muchamiel ( Alacant) a Granada ahir a la tarda. Segons ha informat aquest diumenge el servei d'Emergències 112 andalús al seu perfil de Facebook, el centre de control va avisar sobre les vuit del vespre de la pèrdua de contacte amb una avioneta amb tres persones a bord.

La pèrdua de senyal es va produir cap a dos quarts de cinc de la tarda i les coordenades van indicar que la zona on havia desaparegut l'aeronau era una àrea boscosa propera a Canillas de Aceituno. De manera immediata, el servei adscrit a la conselleria de Justícia i Interior andalusa va mobilitzar els serveis sanitaris i d'emergències per coordinar el rescat.

No obstant, els efectius que es van traslladar fins al lloc on havia caigut l'avioneta amb un helicòpter, van confirmar que les tres persones que hi viatjaven eren mortes. Aquest diumenge, l'operatiu de rescat ha coordinat una operació per recuperar els cossos i l'avioneta, per tal de descobrir les causes de l'accident.