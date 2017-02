Troben 87 cadàvers de gats i gossos en un bosc de La Selva

Una patrulla dels Agents Rurals va localitzar el passat mes de gener 87 cadàvers de gats i gossos en una zona boscosa situada a cala Salionç (La Selva), segons ha comunicat aquest dilluns el cos. Els agents es van acostar a la zona mentre feien un recorregut a peu per les immediacions després de detectar una forta olor, i un cop allà van descobrir diverses bosses amb els cadàvers dels animals.

La majoria eren gossos de diferents races, i 19 d'ells portaven microxip identificatiu, fet que va permetre contactar amb els propietaris i esbrinar què feien allà tots aquells cadàvers. Una de les propietàries va explicar que havien portat el seu gos malalt a una veterinària i que una vegada el gos havia mort aquesta s’havia fet càrrec de la gestió del cadàver. Es dóna el cas, a més, que el dipòsit de cadàvers es trobava a la part posterior d’un xalet propietat d’un familiar d’aquesta veterinària.

La veterinària en qüestió actualment està inhabilitada per a la praxis veterinària, i els fets s'han traslladat Fiscalia de Medi Ambient per un presumpte delicte de desobediència, falsificació documental i estafa, i també s’ha efectuat denuncia administrativa per gestió incorrecta de residus.