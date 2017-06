La UPF, la millor universitat de l'Estat per tercer any consecutiu

Bones notícies per a les universitats catalanes. La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ocupa per tercer any consecutiu el primer lloc de l'informe sobre el sistema universitari espanyol 'U-Ranking 2017', elaborat per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE) i la Fundació BBVA. El segon lloc l'ocupa la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el tercer la Carlos III de Madrid, el quart la Universitat Rovira i Virgili (URV) i el cinquè, la Universitat Politècnica de València (UPV).

L'informe també mostra que Catalunya té el sistema amb l'índex més alt de rendiment, un 19% per sobre de la mitjana, seguida de Cantàbria, amb un 17%. Les segueixen el País Valencià, les Illes Balears i Navarra. Per contra, Extremadura, Castella-la Manxa i Canàries són les regions amb menor productivitat. Es tracta de la cinquena edició d'aquest rànquing, que analitza 61 universitats (48 públiques i tretze privades) i que representen a més del 93% de l'alumnat del sistema universitari.

L'"èxit" de Catalunya -amb tres universitats entre les més destacades- es deu, segons el director d'Investigació de l'IVIE, Francisco Pérez, a la "potent trajectòria dels seus centres, a les polítiques aplicades i l'entorn favorable a invertir en investigació".

La classificació assenyala també que les universitats públiques dominen en l'activitat investigadora, en innovació i desenvolupament tecnològic, mentre que la privades destaquen en docència. Pel que fa a productivitat investigadora, encapçalen la classificació la Pompeu Fabra i la Rovira i Virgili. Les que encapçalen el rànquing pel que fa a la docència, són la universitat de Mondragón del País Basc i Antonio de Nebrija, de Madrid. Totes dues són privades. Pel que fa al rendiment en innovació i desenvolupament tecnològic, se situen en les primeres posicions la UPC, i les Politècnica de Madrid i València.

Per primer any, la classificació aborda la "ocupabilitat" dels centres. El rànquing situa la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'Antonio de Nebrija i la de Mondragón per sobre del 70%.