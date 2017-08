Una acció contra els turistes a la Barceloneta acaba amb amenaces i un detingut

Unes hores abans de la cadena humana d'aquest migdia a la platja de la Barceloneta contra l'excés del turisme, una acció de protesta ha acabat amb un detingut per amenaces al mateix barri. Cap a les set del matí els Mossos d'Esquadra, segons fonts del cos, han detingut un home per amenaçar-ne un altre que havia intentat impedir que pengés en un semàfor un cartell amb l'eslògan "Tourist, go home" [Turista, torna a casa].

Segons ha pogut saber aquest diari, un treballador de la neteja del metro ha declarat a la policia que, quan netejava els vorals de l'estació, ha vist que un home penjava un cartell en contra dels turistes en un semàfor. El treballador de la neteja ha explicat que l'hi ha recriminat i que hauria arribat a treure el cartell però que el veí que el penjava llavors l'ha amenaçat amb un cúter que duia.

Segons el relat del treballador de la neteja, l'altre home l'ha intentat tallar al coll, tot i que l'hauria esquivat, i durant la disputa fins i tot hauria tret una barra de ferro. Quan ha arribat la patrulla dels Mossos, però, no duia cap de les dues coses. El treballador de la neteja ha acompanyat els Mossos fins on, segons els ha dit, l'altre home havia llançat el cúter i n'han trobat un.