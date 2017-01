Els agents rurals portaran armilla antibales i una arma de defensa en els controls de caça

Els agents rurals portaran armilla antibales i una arma de defensa, i aniran en grups de 3 a l'hora de fer els controls de caça. Arran de la mort de 2 agents, als quals va matar a trets un caçador amb el permís d'armes caducat, el departament d'Agricultura ha elaborat una instrucció que estarà en vigor a partir d'aquest divendres i fins que es decideixin de manera definitiva els elements de seguretat que ha d'utilitzar el cos.

Per nodrir els agents que facin els controls de caça dels nous elements de defensa s'utilitzaran les armilles i armes que ja tenia el cos per als controls de caça furtiva -en què ja s'utilitzaven- i el departament d'Interior proporcionarà un aprovisionament d'estoc.

Els sindicats del cos feia anys que reclamaven que es desenvolupés el reglament d'armes previst en la llei del 2003. L'any 2008 se'n va fer un esborrany, que va quedar al calaix. En un comunicat, el mateix departament reconeix que tot i que aquest protocol es desenvoluparà més endavant, l'"homicidi dels 2 agents rurals en acte de servei ha fet del tot necessari iniciar un procés de revisió immediata de les mesures de seguretat i els elements de defensa" del cos.

Per saber-ne més: els agents rurals demanen regular l'ús d'armes al cosEls representants dels treballadors celebren la mesura, tot i que asseguren que arriba en un context de precarietat: "Són eines que no ha avalat cap expert i sobre les quals no hem rebut formació", assegura a l'ARA el coordinador de l'agrupació d'Agents Rurals de Comissions Obreres, Manel Vidal, que remarca que s'ha de tractar d'una " mesura temporal" fins que es pugui fer definitivament "el treball dels experts". Vidal també considera que "hi ha millors maneres de fer les coses" i lamenta que les eines no hagin arribat fins al doble homicidi.

Els sindicats també deixen clar que fins que no hi hagi un increment de plantilla el fet que els controls de caça es facin en patrulles de 3 agents, tal com estableix la nova instrucció del departament, suposarà que es facin menys inspeccions per garantir que totes es realitzen amb el nombre d'efectius establert.