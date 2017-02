Un text sobre el candidat espanyol a millor professor del món, a l'examen de castellà de 4t d'ESO

Un total de 69.408 alumnes de Catalunya s’examinen avui i demà de les proves d'avaluació de 4t d’ESO, que enguany es realitzen per sisè any consecutiu. Aquest dimarts els alumnes realitzaran les proves de llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques. Demà dia 15 s’avaluarà la competència cientificotecnològica –que es va incorporar per primer cop en la passada edició–, la llengua estrangera (69.076 alumnes faran la prova d’anglès, 238 la de francès i 94 la d’alemany) i l’aranès (49 alumnes de la Vall d’Aran). La prova ha de permetre mesurar el grau d’assoliment de les competències bàsiques al final de l’etapa obligatòria.

En les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, hi haurà dos textos per avaluar la comprensió lectora i una redacció per avaluar l’expressió escrita. A la prova de castellà, a les 10h del matí, el primer dels textos ha estat 'El extraordinario invento del cinematógrafo', –un text adaptat d''El anarquista que se llamaba como yo' de Pablo Martín Sánchez– i el segon són dos fragments sobre el candidat al Global Teacher Prize el 2015, César Bona. El primer fragment sobre Bona –un dels mestres més mediàtics de l'Estat– parla sobre la seva nominació a l'anomenat 'Nobel' dels professors el 2015. Titulat 'La educación es más que meter datos en la cabeza', el va publicar María de Sancha Rojo, al 'Huffingtonpost'.

El segon text sobre Bona el va publicar S. Arcega a l'Heraldo de Aragón' i explica quan el mestre va quedar fora del premi. Els alumnes han hagut de contestar preguntes test amb quatre possibilitats sobre els tots dos textos. A l'examen de castellà també han hagut de fer una redacció que seguia la mateixa temàtica: 'Com és per a tu on bon professor?'

Respecte la llengua estrangera, la prova inclourà dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció. En aquesta matèria es tindran en compte, per exemple, la interpretació de la informació, l’ús del vocabulari o la correcció lingüística.

Pel que fa a la prova de competència matemàtica, s’inclouran exercicis de qüestions de numeració i càlcul, de relacions i canvi, d’espai, forma i mesura, i d’estadística i atzar. L’objectiu és que l’alumnat pugui resoldre problemes semblants als que es troba durant la vida quotidiana, i valorant, entre d’altres, els símbols i les formes d'expressió o el raonament matemàtic. Quant a la prova cientificotecnològica, s’inclouran exercicis de qüestions referides a fenòmens naturals i tecnològics, interpretació de dades i ús de la metodologia científica.

Els resultats, a partir del 18 d'abril



Aquestes proves tenen caràcter diagnòstic i no marquen, en cap cas, la superació o no de l’etapa. Tant avui com demà dimecres, a partir de les 13h, es podran consultar els enunciats de les diferents proves a la web del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, on també hi ha tota la informació respecte a aquesta edició de les proves. Els 69.408 alumnes que participen a les proves pertanyen a un total de 1.064 centres educatius d’arreu del país: 547 centres de titularitat pública i 517 centres concertats i privats. Els centres podran conèixer els seus resultats a partir del 18 d’abril.