Avís seriós d'Europa a Espanya per la contaminació a Madrid i Barcelona

La Comissió Europea (CE) ha advertit aquest dimecres formalment a cinc estats membres de la Unió Europea (UE), entre ells Espanya, per superar de manera continuada els límits de diòxid de nitrogen (NO2) en l'aire, fet que suposa un "seriós risc per a la salut" dels ciutadans. En el cas d'Espanya, el toc d'atenció es refereix a l'alta contaminació de Barcelona i Madrid.

L'Executiu comunitari va cridar també l'atenció de França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit, als qual va demanar que prenguin "mesures per garantir una bona qualitat de l'aire i protegir la salut pública".

"Si els Estats membres no actuen en dos mesos, la Comissió Europea podria decidir portar l'assumpte al Tribunal de Justícia de la Unió Europea", va advertir la CE en un comunicat, en què va vincular aquest tipus de contaminació al trànsit rodat.

Cada any, més de 400.000 persones moren prematurament a la Unió Europea (UE) com a resultat d'una pobra qualitat de l'aire i "milions més pateixen problemes respiratoris i cardiovasculars provocats per la contaminació de l'aire", ha afegit l'executiu comunitari.

Barcelona declara la guerra a la meitat dels cotxes

En el cas del NO2, el nivell "persistentment alt" de diòxid de nitrogen en l'aire va causar "gairebé 70.000 morts prematures a Europa el 2013, fet que suposa gairebé tres vegades el nombre de morts per accidents de trànsit en el mateix any", agregar la Comissió Europea.

La legislació europea estableix límits als agents contaminants en l'aire i, en cas que es superin, se li demana als països que intervinguin i "acabin amb aquesta situació el més aviat possible".

A més de a Espanya, la crida d'atenció de Brussel·les fa a 28 zones d'Alemanya (entre elles Berlín, Munic, Hamburg i Colònia), 19 zones de França (incloses París, Marsella i Lió), 16 britàniques (entre elles Londres, Birmingham , Leeds, i Glasgow) i 12 zones d'Itàlia (que inclouen Roma, Milà i Torí), precís la CE.

Entre les mesures que Brussel·les proposa per aturar la excés de contaminació per NO2 es compten una reducció del trànsit rodat està en gran mesura relacionada amb el tràfic rodat, dels combustibles emprats o el foment dels cotxes elèctrics.