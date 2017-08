Així serà la manifestació de Barcelona en rebuig dels atemptats

La manifestació de dissabte a Barcelona en rebuig contra els atemptats estarà encapçalada amb la ciutadania i els cossos de seguretat. Sota el lema "No tinc por" i una única pancarta al capdavant, la protesta sortirà de Jardinets de Gràcia a les sis de la tarda i baixarà passeig de Gràcia fins a plaça Catalunya. Allà, l'Ajuntament i la Generalitat han organitzat "un acte auster", segons ha explicat l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau.

Una vegada la manifestació arribi a plaça Catalunya, tindran lloc unes lectures a càrrec de l'actriu Rosa Maria Sardà i l'activista musulmana catalana Míriam Hatibi. L'acte, organitzat amb la col·laboració del director del Teatre Lliure, Lluís Pasqual, també inclourà la interpretació d''El cant dels ocells' de la mà dels viol·loncelistes Peter Thiemann i Guillem Gràcia. L'escenari estarà guarnit amb decoracions florals del Gremi de Floristes de Catalunya i comptarà amb el cartell que l'artista Frederic Amat va elaborar després dels atemptats, en què hi ha el nom de Barcelona escrit i la L és un crespó negre.

540x306 El cartell de Frederic Amat / FREDERIC AMAT El cartell de Frederic Amat / FREDERIC AMAT

Durant la manifestació diversos voluntaris repartiran flors vermelles, grogues i blanques (els colors de Barcelona) entre els assistents. Colau ha fet una crida a la participació i ha dit que volen "que la marxa sigui massiva" i "que els carrers de la ciutat es desbordin". Sobre el lloc que ocuparan les autoritats a la manifestació, l'alcaldessa ha deixat clar que a la capçalera hi haurà només les persones que van atendre les víctimes de l'atemptat.

"Al capdavant se situaran professionals de tots els cossos de seguretat, dels serveis d'emergència, veïns de la Rambla, comerciants, taxistes i altres col·lectius que van ser allà des del minut zero", ha afirmat. També ha matisat que les autoritats no seran a la capçalera però s'ubicaran "totes juntes per motius de seguretat". En paral·lel, 170 entitats han fet una crida aquest divendres a vestir de blau durant la protesta "perquè es vegi la societat civil".