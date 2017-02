El conductor de l'autocar de Freginals diu al jutge que se li va descontrolar el vehicle però que no es va adormir

El conductor de l'autocar sinistrat a Freginals, en què van perdre la vida 13 estudiants d'Erasmus, ha declarat davant del jutge d'instrucció número 3 d'Amposta que va perdre el control del vehicle però que no va tenir consciència d'adormir-se o de fatigar-se en el moment de l'accident. El xofer, que només ha contestat les preguntes del seu advocat, ha assegurat que ni estava cansat ni es trobava malament.

La investigació dels Mossos d'Esquadra ja havia acreditat que havia descansat el temps que li pertocava, que no havia pres alcohol ni drogues i que no estava manipulant cap aparell tecnològic. Per això la defensa del xofer tornarà a demanar que s'arxivi la causa, tot i que no descarta que se citin nous testimonis a declarar.

La declaració del xofer es produeix després que el jutge decidís reobrir el cas gràcies a un recurs que van presentar les defenses de totes les víctimes i també la Fiscalia. L'anterior jutgessa, que no va prendre declaració al conductor perquè no hi havia "indicis de delicte" en la seva actuació, va decidir arxivar el cas. Ara el nou jutge considera que la declaració del xofer era "urgent, essencial i transcendent" per determinar si té "responsabilitat criminal o no".