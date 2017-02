Protesta LGBTI contra la xerrada per la castedat dels homosexuals a la parròquia de Santa Anna

260x366 L’escriptor Philippe Ariño / EFE L’escriptor Philippe Ariño / EFE

La polèmica va començar fa dies i la tensió ha anat pujant. De manera que aquesta tarda, a dos quarts de sis, mitja hora abans que comenci la xerrada de Philippe Ariño a la parròquia de Santa Anna de Barcelona, hi haurà una concentració de protesta contra el missatge que porta aquest escriptor catòlic homosexual que proclama que els gais han practicar la castedat.

L' Observatori contra l'Homofòbia assistirà a la conferència amb observadors, entre els quals hi ha l'advocada Laia Serra, per si en el discurs es detecta algun fragment que vulneri la llei aprovada pel Parlament de Catalunya l'octubre del 2014 per garantir els drets lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Però a a més a més la Crida LGBTI ha convocat la protesta perquè, precisament, considera que la xerrada organitzada vulnera aquesta llei.

"Aquesta conferència vulnera els principis bàsics de llibertat sexual d'aquest país i de la llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Sota l’aparença de la llibertat d’expressió i del debat de les idees hi ha un discurs clarament homòfob i discriminatori cap a les persones LGBTI", adverteix el manifest.

El text demana que l'Arquebisbat sigui sancionat " per discriminar per raó d’orientació sexual i [difondre un] discurs LGBTIfòbic".