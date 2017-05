Un gran parc connectat amb escales mecàniques: així serà el nou Hospital de la Vall d'Hebron

És una petita ciutat per on hi passen cada dia 50.000 persones, però el recinte hospitalari de la Vall d'Hebron es concep encara com un laberint d'edificis dispersos i de difícil accés i el mateix conseller de Salut, Toni Comín, ha reconegut que hi ha un " desencaix inacceptable entre el servei i l'excel·lència de l'hospital i l'edifici". Però això canviarà en cinc anys. La futura Vall d'Hebron serà un gran parc on els edificis estaran integrats en l'entorn i connectats entre si per un eix vertical d'escales mecàniques. Així ho ha presentat els estudis Baas Arquitectura i Espinet/Ubach, que són els que han guanyat el projecte.

540x306 Així serà la futura Vall d'Hebron / ARA Així serà la futura Vall d'Hebron / ARA

Els arquitectes plantegen derrocar el màxim nombre d'edificis possibles per transformar el recinte en un "gran bosc mediterrani", i aconseguir que les noves edificacions que s'hi instal·lin no es percebin com un pedaç sinó que s'integrin en l'entorn. Es limitarà l'entrada dels vehicles al recinte, i només hi podran entrar els camions de descàrrega i les ambulàncies.

Així, s'instal·larà un nou eix vertical que permetrà anar des del nivell de la vorera de la Ronda de Dalt fins a la cota més alta del recinte amb escales mecàniques. A la vegada, es construiran una sèrie de passejos plans que creuaran el gran parc de manera horitzontal, per connectar l'hospital amb els barris Montbau i Sant Genís.

Una de les actuacions més importants serà crear una nova façana a l'Hospital. Serà un nou edifici que actuarà com a gran vestíbul al passeig de la Vall d'Hebron i que incorporarà una gran plaça cívica d'accés, que concentrarà l'accés per als vianants i connectarà amb el transport públic. Aquest nou espai també incorporarà una cafeteria, un auditori, una sala d'exposicions i botigues.

