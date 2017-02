Escoles cooperatives s'ofereixen a escolaritzar nens refugiats

La Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya ( FeCEC) reitera al Departament d'Ensenyament l'oferiment de facilitar 38 escoles cooperatives disposades a escolaritzar als refugiats menors d'edat que arribin a Catalunya. Aquestes escoles cooperatives mostren la seva voluntat de contribuir a l'acollida davant la urgència humanitària que representa l'atenció als refugiats que han arribat a Europa.

A més d'escolaritzar a aquests nens, la FeCEC i els centres es comprometen a cobrir les despeses d'escolarització als menors i proporcionar-los tot el material didàctic i pedagògic que necessitin, com llibres de text o material escolar. Amb la coordinació i ajuda d'altres administracions i organitzacions, podrien facilitar altres aspectes indispensables per l'adaptació dels nens, com el menjador escolar o activitats extraescolars.