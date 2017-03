Les activitats laborals que provoquen malalties pulmonars, segons 'The Lancet'

Treballar fabricant pantalles de cristall líquid, decolorant el teixit per fabricar texans o extraient gas o petroli mitjançant la tècnica de la fractura hidràulica incrementa les possibilitats de desenvolupar càncer de pulmó o malalties inflamatòries. Es tracta de patologies que han propiciat les noves tecnologies en determinats llocs de treball, i que han fet modificar el perfil de les malalties respiratòries produïdes a la feina.

Un estudi publicat a la prestigiosa revista 'The Lancet' amb la participació de l' Hospital de la Vall d'Hebron revisa els nous tipus d'exposicions i els situa en països que viuen un creixement econòmic ràpid i que no han treballat la prevenció.

Malgrat que a Catalunya (ni a l'estat espanyol) no hi ha dades contrastades perquè no són malalties de declaració obligatòria, s'estimen en 300 els casos de patologia respiratòria. De fet, és la causa d'1 de cada 4 casos d'asma que es donen a l'edat adulta.

Feines i tècniques de risc

La tècnica de la fractura hidràulica, per extreure gas i petroli del subsòl, pot provocar problemes respiratoris als operaris, en un ampli ventall com pot ser l' asma, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i el càncer de pulmó perquè la injecció de materials a pressió a les explotacions de sílice els pot exposar a elements orgànics i altres productes.

També, d'acord amb l'estudi, la fabricació de pantalles de cristall líquid pot portar problemes de salut als treballadors. En el procés d'elaboració s'utilitza òxid d'indi, un producte que l'any 2003 es va associar per primera vegada a una pneumonitis intersticial al Japó.

La decoloració del teixit per fabricar texans també és un exemple d'exposició a agents químics. Per fer-la, s'utilitza un raig de sorra que provoca partícules volàtils que poden acabar als pulmons del personal que manipula el material, i pot provocar silicosi severa i deteriorament. Tot i que ja està prohibit en molts països, la Xina, Bangladesh i el Pakistan encara fan servir aquesta tècnica.

Són tres exemples de noves vies d'exposició a agents químics o material inorgànic provocats per noves tecnologies i sobre les quals alerta aquest treball d'investigació que ha comptat amb la participació del doctor Xavier Muñoz, adjunt del Servei de Pneumologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron i investigador del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Eines per prevenir, detectar i combatre les malalties

Per combatre aquestes amenaces, Muñoz defensa les estratègies de prevenció. En un primer terme, per l'investigador, cal buscar alternatives o mesures per reduir l'exposició dels treballadors a aquests elements. En un segon nivell, diu, cal establir mecanismes de vigilància per disminuir la progressió de les malalties i la seva severitat. En aquest camp, apunta Muñoz, hi ha "molta discussió" sobre la manera d'implementar-los, i fer un diagnòstic precoç per reduir les complicacions i conseqüències de cada patologia.

L' Organització Mundial del Treball estima que cada any moren per accident laboral o malaltia 2 milions de treballadors d'una població de 2,5 bilions. Una tercera part tenen càncer de pulmó o malaltia pulmonar intersticial.