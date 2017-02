Les dones catalanes són les europees que viuen més anys. La seva esperança de vida és de 86,1 anys, un més que la resta de dones de l'Estat i dels països de la Unió Europea. Aquesta és la principal conclusió de l'Informe de Salut 2016, que també sosté que l'esperança de vida per als homes és de 80,5 anys, també per sobre de la de l'Estat, però en canvi en sisena posició en el rànking europeu, per sota d'Islàndia, Suïssa, Liechtenstein, Xipre i Itàlia.

En canvi, la situació es capgira en relació a l'esperança de vida en bona salut, que és el temps que es viu amb bona qualitat de vida. I és que encara que els homes viuen menys temps que les dones, ho fan amb més bona salut: els homes tenen 67,9 anys de bona salut i les dones 68,8. Això significa que els homes tenen bona salut el 84,3% dels anys que viuen mentre que els dones baixen fins al 79,9%.

De fet, l'esperança de vida és una dada que sol estar en creixement i des de fa anys que Catalunya continua per sobre de la mitjana estatal. Espanya era, fins el 2014, el país amb l'esperança de vida més alta d'Europa. Tot i això, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'esperança de vida va baixar l'any passat per quarta vegada seguida a Catalunya, dels 83,23 als 83,15 anys, encara que la dada catalana es mantenia per sobre de la mitjana estatal i augmentava la distància gairebé mig any.

En aquest sentit, encara que el 83,3% dels catalans consideren que tenen una bona, molt bona o excel·lent salut, l'informe alerta que aquesta percepció es va perdent amb l'edat i en els grups socioeconòmics més desfavorits i amb menys estudis. Segons el departament, les xifres "reafirmen la necessitat de dur a terme accions dirigides a les poblacions més vulnerables" així com de fer esforços per "reduir les desigualtats socials que afecten la salut".

Un estudi de l'Observatori Social de 'La Caixa' ja va afirmar l'any passat que les persones amb llicenciatura vivien gairebé quatre anys més que la resta.

Les altres dades que revela l'informe són:

Bons i mals hàbits

El 70,8% dels catalans que tenen més de 15 anys segueixen la dieta mediterrània. Set de cada deu habitants entre 15 i 69 anys fa activitat física regular, mentre que gairebé el 21% de la població major d'edat du una vida sedentària.

En el costat negatiu, el 27,5% dels catalans més grans de 15 anys (sobretot els homes) fuma cada dia o ocasionalment, i un 3,8% dels catalans fa un consum d'alcohol "de risc".

Son

Els catalans dormen de mitjana 7,6 hores al dia, i l'informe revela que la tendència va a l'alça des del 1994. Encara es mantenen les diferències de les hores de descans entre les classes benestants i les persones amb estudis.

Pes

Les xifres sobre el pes són de les més negatives de l'informe. L'estudi conclou que l'excés de pes afecta gairebé la meitat de la població adulta: un 55,4% dels homes i un 43,3% de les dones en tenen, i també afecta més les classes més pobres i les persones que no tenen estudis.

En canvi, els percentatges d'obesitat són similars en els dos sexes: un 14,1% dels homes i un 15,3% de les dones pateixen aquesta malaltia.

Malalties

Tres de cada deu catalans tenen una malaltia o un problema crònic, una ràtio que és superior en les dones i en els grups de més edat. De fet, els tumors van ser la primera causa de mort el 2014, seguits de les malalties cardiovasculars i les del sistema respiratori i nerviós.

L'informe també recull que el 34,3% de la població de Catalunya pateix una malaltia o problema crònic o de llarga durada, un percentatge superior en dones que creix en els grups de més edat. Els tumors, d'altra banda, han estat la primera causa de mort durant el 2014 seguits de les malalties cardiovasculars i de les del sistema respiratori i nerviós.