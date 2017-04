Un curs de drets humans i 480 euros de multa per pintar una esvàstica a una sinagoga

Un jove haurà de pagar una multa de 480 euros i "participar activament" en un curs de drets humans que inculqui "el ple respecte a la igualtat i a la no discriminació de les persones, en particular per motius antisemites" organitzat per les direccions generals d'Execució Penal i Justícia Juvenil. El curs és una petició del fiscal antiodi, Miguel Ángel Aguilar, i forma part de la condemna del jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona contra el noi de 22 anys, que va ajudar una amiga a pintar una esvàstica en una sinagoga.

El 28 de desembre de l'any passat el noi, amb "una dona no identificada", va anar a una mesquita de Barcelona. Duien un esprai vermell i, mentre ell vigilava, ella va pintar una esvàstica a la porta i també va pintar de vermell el receptacle de la 'mezuzà' -un pergamí amb versicles de la Torà que els jueus col·loquen als marcs de les portes-. A ella no el van enganxar, però a ell sí. El curs de drets humans que haurà de fer el noi inclou visites a la sinagoga que va pintar "amb l'objectiu de conèixer la realitat del poble jueu i trencar prejudicis i estereotips antisemites".

El noi i el fiscal han arribat a un acord, ratificat pel jutge, segons qual ell no haurà de complir la condemna de quatre mesos de presó a canvi de no cometre cap delicte durant dos anys i fer el curs de drets humans. A més, també haurà de pagar els 480 euros de multa.