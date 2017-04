La producció ecològica creix exponencialment

L'agricultura ecològica, aquella que no conté residus de pesticides, ni fertilitzants ni additius, i que té com a objectiu obtenir aliments naturals i amb totes les seves propietats nutritives, passa per un moment molt dolç. Les xifres facilitades avui pel departament d'agricultura de la Generalitat de Catalunya reflecteixen com un sector que fa cinc anys era gairebé testimonial està creixent a un ritme exponencial.

D'acord amb aquestes estadístiques, extretes del registre del Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE), l'òrgan encarregat del control i la certificació d'aquest tipus de produccions, les hectàrees destinades a aquesta activitat han assolit les 170.000 el 2016. Una quantia que va significar un creixement de més del 20% respecte de 2015 i que contrasta amb les quasi 92.500 hectàrees que estaven destinades a aquesta finalitat el 2011.

Facturació

La facturació total dels operadors del sector, xifrada en 400 milions d'euros el 2016, és un altre dels elements que apunten a aquesta tendència a l'alça. Concretament, l'increment es situa en més del 38% en relació a l'any anterior i per sobre del 300% respecte de fa cinc anys.

"El valor econòmic del producte creix més ràpid que les hectàrees i això vol dir que el negoci té molt bones perspectives", ha assegurat Daniel Valls, president del CCPAE. En aquest sentit, Meritxell Serret, la consellera d'Agricultura, ha assenyalat que "ens sentim més que satisfets" per l'evolució d'un sector que ha qualificat d'" estratègic" i que està cridat a ser el motor de la transformació en l'àmbit de l'agricultura i la ramaderia.

Destinació dels productes

Valls ha explicat també que "els consumidors cada cop compren més producte ecològic i que cada vegada es consumeix més a casa". Concretament, ha xifrat, en un 45% del total els productes que es venen a Catalunya, en un 24% els que s'exporten a la Unió Europea (UE) i en un 18% els que es consumeixen a Espanya. Fora de la UE, les exportacions d'aquests productes, la majoria amb destinació als EUA, suposen un 13%.

A banda, l'estudi estadístic apunta que el sector compta amb més de 3.200 operadors, en comparació als poc més de 3.000 de 2015 i als 1.916 de fa un lustre. Així, el nombre d'actors (els productors, els elaboradors que transformen la matèria prima en altres productes, els comercialitzadors a l'engròs, els minoristes i els importadors) ha crescut més d'un 7%.

Vinya i oliveres

De les terres cultivades, que suposen un 20% del total de les 170.000 hectàrees de producció ecològica, la vinya representa un 40% i les oliveres un 23%. La resta es refereix a cereals i lleguminoses, guaret, adob i fruits secs.

La ramaderia extensiva ecològica, molt concentrada a les àrees pirinenques de Lleida i Girona, ocupa la major part d'aquests espais de producció, on també es realitzen activitats de sotabosc com ara la producció silvestre.

Per això, Lleida és, amb 86.705 hectàrees, la demarcació amb més hectàrees dedicades a aquestes activitats, seguida de Girona, Barcelona i Tarragona.