7 de cada 10 estudiants catalans té intenció d'anar a treballar a l'estranger després de la carrera

7 de cada 10 estudiants catalans de batxillerat creu que anirà a treballar a l'estranger un cop acabi la seva formació, una intenció que també es dona en el 65% dels estudiants d'FP. Són dades d'un estudi elaborat per Educa 20.20 que ha enquestat a 12.000 joves de tot l'estat espanyol. Segons les dades de l'informe, el 33,5% dels joves catalans enquestats no veuen provable exercir en una professió que encara no existeix, un fet que els responsables de l'estudi ho atribueixen al ''conservadorisme'' dels progenitors, principals assessors a l'hora de condicionar l'elecció d'estudis dels fills i que es corrobora amb el fet que ADE, Medicina i Dret són les tres carreres preferides per aquests estudiants.

Els estudiants catalans tenen més voluntat d'anar a treballar a l'estranger que la mitjana espanyola. Així, si ho consideren 7 de cada 10 estudiants de batxillerat, com a possible després de la carrera, només ho pensen 6,1 de cada 10 estudiants espanyols. Les diferències també es donen amb els estudiants d'FP, en què 6,5 de cada 10 catalans volen anar a l'estranger a treballar enfront dels 5,5 de cada 10 espanyols.

Són dades d'un estudi que ha elaborat Educa 20.20 i que, per branques, demostra que el 79% dels estudiants de ciències de la salut tenen aquesta intenció, i que en canvi, només ho volen fer el 6,1% dels que estudien o estudiaran enginyeria. A més, un 21% dels estudiants volen marxar també a l'estranger a acabar de formar-se.

La diferència entre Catalunya i la mitjana espanyola és una mostra, segons el president de l'entitat Fernando Jáuregui que els estudiants catalans tenen més '' vocació europea'' que va lligada a un caràcter '' més emprenedor'' sobretot en els estudiants d'FP. De fet, el 20% dels estudiants d'FP volen crear la seva pròpia empresa després d'estudiar, la segona prioritat després de treballar en una multinacional, que ho prefereix el 34% dels estudiants d'FP. En canvi, en l'àmbit universitari treballar en multinacionals o en el sector públic és la preferència de més del 34% i el 24% dels joves. Plantejar-se muntar la pròpia empresa en canvi, s'ho han plantejat el 55,9% dels joves catalans, 5 punts per sobre que la mitjana espanyola.

Entre les carreres que volen fer els estudiants catalans de batxillerat, ADE, Medicina i Dret són les tres opcions prioritàries, un fet que corrobora, segons els responsables de l'estudi, que els joves d'avui dia no tenen la percepció que poden treballar en feines que actualment encara no existeixen. De fet, només el 33,1% dels enquestats catalans creu que és provable que la seva professió no estigui encara creada, un percentatge lleugerament més alt que el que es dona a Espanya.

Pel que fa a la percepció del nivell de llengües, a Catalunya, el 34,2% dels enquestats reconeixen tenir un nivell alt, i un 39,7% un nivell mitjà en anglès. Només un 1,1% reconeix que no el parla. En francès, un nivell mitjà-alt el reconeixen un 17% dels estudiants, un 10,3 en alemany i sorprenentment, segons els responsables de l'estudi, un 5% en xinès. Són xifres, segons els responsables de l'estudi, molt superiors a la mitjana espanyola o a les dades resultats d'altres comunitats autònomes.