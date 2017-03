Un eurodiputat defensa que les dones han de cobrar menys "perquè són més dèbils i menys intel·ligents"

Un eurodiputat d’extrema dreta polonès, Janusz Korwin-Mikke, ha justificat aquest dimecres des del Parlament Europeu que les dones cobrin menys que els homes perquè segons ell són "més dèbils, més petites i menys intel·ligents".

La intervenció de l'ultra polonès ha suscitat la resposta irada de l’ eurodiputada socialista Iratxe García, que li ha etzibat que, justament, ella és aquí "per defensar les dones europees" de postures masclistes com les de Korwin-Mikke. "Segons les seves teories, jo no tindria dret a ser aquí com a diputada. Sé que li dol i li preocupa que avui les dones puguem representar els ciutadans en igualtat de condicions que vostè".

Les paraules de Korwin-Mikke, de fet, han sigut una interpel·lació directe a Iratxe García, que prèviament havia defensat la igualtat salarial entre homes i dones. "Sap vostè quin paper ocupaven les dones a les Olimpíades de física a Polònia? La primera dona? Li diré jo, el lloc 800. Sap quantes dones hi ha entre els 100 primers jugadors d’escacs? Li diré jo, cap", ha assegurat l’eurodiputat polonès, que ha afegit: "Per descomptat que les dones han de guanyar menys que els homes, perquè són més dèbils, més petites, menys intel·ligents”, ha assegurat.

En una piulada, l’eurodiputat català Francesc Gambús ha criticat les paraules de Korwin-Mikke assegurant que "la seva llibertat no pot descansar sobre la nostra vergonya". Per sort, ha dit Gambús, "cada vegada hi ha més Iratxes Garcías i menys Korwin-Mikkes". "Això és la nostra victòria", ha remarcat.

Escolto @korwinmikke i penso q no tothom hauria d tenir dret a ser escollit. La seva llibertat no pot descansar sb la nostra vergonya. 1/2 https://t.co/p0naFeJyLw — Francesc Gambús (@fgambus_eu) 1 de març de 2017

Després penso q la seva vergonya és q al nostre món hi ha cada cop + @IratxeGarper i menys @korwinmikke. I això és la nostra victòria. 2/2 — Francesc Gambús (@fgambus_eu) 1 de març de 2017

Racista, masclista, ultradretà i i favorable a la pena de mort

L’any 2015, aquest polèmic eurodiputat polonès va ser suspès 10 dies de sou i va rebre una multa d’uns 3.000 euros per haver fet una salutació nazi durant un debat al plenari sobre tiquets de transport. Tanmateix, Korwin-Mikke va fer diversos comentaris més de to racista i violent, com titllar els refugiats de ser "escòria", des de la seva tribuna, que li van costar una altra sanció.

El polonès també va exigir la introducció de la pena de mort a la UE després dels atemptats de Charlie Hebdo, i ha arribat a negar que Adolf Hitler estigués al cas dels exterminis de l’Holocaust. Korwin-Mikke s’ha casat tres vegades i té vuit fills.