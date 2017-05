Els 664 euros mensuals de la renda garantida arribaran a 62.000 llars catalanes el 2020

La renda garantida de ciutadania (RGC) arribarà a 62.000 famílies el 2020, després d'una inversió d'entre 500 i 600 milions d'euros anuals. Així ho ha anunciat aquest dilluns la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, després de signar l'acord per la creació d'aquesta prestació de 664 euros mensuals per a les famílies més vulnerables.

Si els tràmits són àgils, aquest "dret subjectiu" podrà començar a aplicar-se aquest setembre als 29.000 beneficiaris de la renda mínima d'inserció, que serà substituïda per la renda garantida, i també a les 7.000 famílies monoparentals amb una feina parcial i amb un sou inferior a l'índex de renda de suficiència de Catalunya, de 664 euros.

L'acord estableix que la prestació es començarà a pagar a les llars monoparentals el 15 de setembre i acabarà sent general per a totes les rendes del treball derivades de contractes a temps parcial: la prestació va dirigida a les persones que no assoleixen l'índex de la renda de suficiència de Catalunya. D'entrada, els beneficiaris cobrarien el 85% de la renda de suficiència (564 euros) i s'aniria desplegant a poc a poc fins a arribar al 100% el 2020.

Per als impulsors de la ILP, és el dret social "més important" aconseguit els últims anys, un "consens de país" gairebé sense precedents. En una roda de premsa posterior a la signatura, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, i el portaveu de la comissió promotora de la ILP, Diosdado Toledano, han celebrat que l'acord sigui tan transversal, ja que inclou 76 entitats, sindicats, 52 ajuntaments, i partits polítics, com CSQP, PSC, ERC i la CUP. Segons han dit, la renda garantida permetrà que els més vulnerables siguin ciutadans "amb plens drets".

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) gestionarà la prestació, que es reconeixerà com un dret subjectiu a partir dels 23 anys, després d'un període de residència de dos o tres anys a Catalunya, després d'haver esgotat totes les prestacions possibles (com l'atur) i tenint en compte que si una persona no es coresponsabilitza amb el pla d'inserció laboral perdrà 150 euros del pagament.

Esculls que s'han salvat

La compatibilitat entre renda garantida i sous de contractes a temps parcial era l’escull que fins durant els últims mesos ha separat les entitats impulsores i el Govern en la negociació. Finalment, l’executiu s’ha avingut a facilitar la compatibilitat a les llars monoparentals i a generalitzar-la en un futur que, de moment, no es concreta.

Així doncs, podran accedir a la renda garantida les persones que tinguin més de 23 anys i amb dos anys com a mínim de residència a Catalunya, que hagin esgotat totes les ajudes possibles i que, a banda d'un habitatge, no tinguin cap altra propietat. Això vol dir que, finalment, la podran cobrar aquelles persones amb un contracte temporal de menys de 664 euros.

El primer membre de la família que ho demani percebrà 550 euros al setembre; el segon, 225 euros, i fins a 75 euros per a cada fill, amb un màxim de tres. Aquestes quantitats, però, aniran augmentant a mesura que passi el temps, fins que el 2020 una llar podrà cobrar fins a 1.200 euros. Ara bé, si les persones que reben l'ajuda rebutgen una oferta laboral, deixaran de cobrar la prestació.