El ‘forat’ de la Sagrera puja a 134 M€

Tres anys després de la paralització de les obres de la Sagrera, el forat en l’erari públic que ha deixat l’estació fantasma de l’AVE creix de forma desorbitada. Ja no estan sota sospita només els 82 milions d’euros en pagaments indeguts que s’haurien desviat cap a la trama d’Adif, investigada des del 2013, sinó que aquesta xifra pujaria fins als 133,8 milions, d’acord amb un informe provisional del Tribunal de Comptes. Segons va avançar ahir El País, l’òrgan fiscalitzador ha detectat “greus incidències” en l’execució de set contractes: preus inflats un 18% de mitjana, pagaments d’obres no realitzades, certificacions abonades abans d’hora, terminis incomplerts per més d’un any i adjudicació de contractes menors a dit.

El pròxim pas del tribunal serà enviar l’informe tant al Congrés -que li va demanar que es fiscalitzessin les obres- com a la fiscalia del Tribunal de Comptes i a l’Advocacia General de l’Estat perquè actuïn. Aquesta denúncia se suma als dos casos que ja investiga Anticorrupció a Barcelona. Les obres de la Sagrera estan sota sospita des del 2013, quan els veïns del barri van denunciar que s’havien paralitzat els treballs malgrat que tant el ministeri de Foment com l’Ajuntament de Barcelona, llavors governat per Xavier Trias, ho neguessin. Anticorrupció ja havia obert llavors una investigació per sobrecostos, desviaments i comissions. L’informe del Tribunal de Comptes d’aleshores que fiscalitzava el cost de l’AVE de Madrid i Barcelona corroborava les pitjors pors: el sobrecost era d’un 31% i, en alguns trams, com el de l’Hospitalet-La Torrassa, arribava al 221,6%.

El maig del 2014, poc després que Trias i Foment anunciessin que les obres es reprenien -però amb molt pocs canvis visibles-, van començar les primeres detencions d’alts càrrecs d’Adif que haurien acceptat viatges de luxe a canvi d’adjudicacions. Dos anys després es van detenir 13 funcionaris d’Adif i empresaris acusats d’haver inflat el cost de l’estació de l’AVE a canvi de suborns. Ara, l’últim informe del Tribunal de Comptes evita apuntar culpables, ja que el seu objectiu és recuperar els diners públics. Tot i així, sí que parla de “certa confusió” en l’actuació dels directors i caps d’obra que havien de vetllar pel compliment dels contractes.

Adif justifica els sobrecostos per la urgència, però el tribunal ho nega i denuncia deficiències de preparació i improvisacions en les obres, així com la vulneració de normes de contractació pública -sistemàticament es pagava l’obra abans de l’execució, cosa que la llei prohibeix-. Ada Colau reclama des que va arribar a l’alcaldia que es reprenguin els treballs. El juny passat Adif va denunciar que les obres s’havien aturat per les investigacions judicials, tot i que cap jutge ho hagués ordenat.