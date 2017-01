El dia que la "geometria variable" va regnar a l'Ajuntament de Barcelona

Després d'un any i mig al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona, el govern d'Ada Colau ha aprovat durant el ple d'aquest divendres dos grans plans sobre qüestions centrals en l'ideari dels comuns: el dret a l'habitatge i el fre a la massificació turística que pateix la ciutat. Els suports que Colau ha aconseguit per tirar endavant aquests plans, però, no han estat els que l'equip de govern hauria previst durant els primers dies de mandat, quan els grups d'esquerres es perfilaven com "els socis naturals" de l'alcaldessa.

Tot i que el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT) -que blinda el centre de Barcelona a la construcció de nous hotels- l'ha aprovat amb el suport d'ERC i l'abstenció de la CUP, el pla d'habitatge -el principal bastió del programa electoral de Colau- l'ha tirat endavant amb els vots favorables de CiU i Ciutadans, i amb els vots en contra de la CUP, ERC i el PP.

El ple de l'Ajutament ha vist materialitzada així la política de "geometria variable" que va demanar Jaume Collboni (PSC) en plena negocació dels pressupostos, quan va apostar perquè el govern de la ciutat no depengués tant d'ERC i la CUP i busqués també acords de ciutat amb CiU i C's. "Segurament no hem de dependre tant de grups minoritaris i radicals ni d'aquells que volen subordinar la ciutat a altres interessos", va argumentar Collboni, tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, que va instar Colau a abandonar els "apriorismes ideològics" i optar per la "geometria variable".

Retrets de la CUP i ERC

"No crec que s'imaginés que pactaria el pla d'habitatge amb CiU i C's", ha assenyalat la regidora d'ERC Montse Benedí, que s'ha preguntat "De debò que el pla d'habitatge més suposadament d'esquerres és el que ha tingut el suport de les forces de dreta?". Benedí ha reiterat que aquesta eina promoguda per l'Ajuntament era "continuïsta i conformista", "pactada amb els que han dictat les polítiques d'habitatge els darrers 36 anys". També la CUP ha retret al govern municipal la manca de "mesures ambicioses", i ha recriminat Colau que hagi optat per a l'associació público-privada per a la construcció d'alguns habitatgeS. "Amb aquest pla 'no se puede'", ha lamentat la regidora cupaire Maria Rovira.

Des del govern, el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, ha recordat que el pla suposa una inversió de 1.666 milions d’euros, un 77% més que la prevista en l’anterior pla del 2008. Montaner ha retret a ERC que les seves bases hagin votat a favor del pla en set districtes -i abstingut a tres- i que en canvi hagin votat en contra. En relació a la CUP, ha defensat que les seves peticions són irrealitzables, com ara l'expropiació de solars.

Pel que fa als grups que han donat suport al pla, CiU ha afirmat que es tractava "d'una continuació" del que va proposar Trias durant el seu mandat, i va celebrar que s'hagués pogut arribar a un acord amb Colau, tot i que hagués arribat "19 mesos després" de la seva entrada al govern. C's, per la seva banda, ha assegurat que ha votat a favor del pla "no per cap pacte amb Colau", sinó "per l'interés general de la ciutat". "Que sigui un pla d'esquerres o de dretes és un debat estèril", ha assenyalat el regidor Koldo Blanco.

La CUP denuncia "xantatges" per aprovar el pla de turisme

Els retrets i les malfiances entre els grups han continuat durant la votació del pla de turisme, que centrifuga els hotels als barris perifèrics de Barcelona i blinda el centre de la ciutat a nous llits turístics. Abans de començar la votació, el grup de Ciutadans ha demant que el vot fos nominal, per evitar possibles "conseqüències jurídiques" per als regidors davant la prohibició d'obrir nous hotels a determinats barris de la ciutat.

Qui s'ha mostrat més bel·ligerant, però, ha estat la CUP. Els anticapitalistes s'han abstingut en la votació per tal que el PEUAT no quedés bloquejat, i ho ha fet, segons ha denunciat la regidora María José Lecha, sotmesos al "xantatge". "La nostra abstenció no és fruit d'un vistiplau, sinó d'un xantatge", ha dit, i ha lamentat que les negociacions són a l'Ajuntament iguals a les del Parlament. "O Mas o res, o pressupostos o no hi ha referèndum, o PEUAT o barbàrie", ha criticat Lecha, que ha afirmat que permeten l'aprovació del pla però ha apelat els veïns a "plantar cara a la massificació turística". "Hem de ser el pitjor malson de la barbàrie capitalista, nosaltres sabem a quina barricada estem", ha conclòs.