El Govern dóna tres mesos més per presentar les ofertes de BCN World

El Govern ha ampliat en tres mesos el termini per presentar les ofertes per construir el complex hereu de BCN World, modificant les bases del concurs per a la instal·lació de casinos tenint en compte que el projecte s'implantarà per fases, de manera que els candidats hauran de documentar com conservaran les parcel·les no ocupades inicialment, ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) aquest divendres.

El termini inicial per a presentar les ofertes finalitzava el 31 de març, però aquesta ampliació de tres mesos posa com a nova data límit el 30 de juny, el que impedirà complir les previsions de començar les obres a l'estiu, ha publicat aquest divendres El País.

Hard Rock juntament amb Melco, i el Grup Peralada en associació amb l'operador malaisi Genting hauran d'explicar quins criteris de conservació paisatgístics i ambientals i quina urbanització temporal preveuen per als terrenys que no s'edifiquin en les primeres fases, ha informat la Generalitat en un comunicat.

El Govern ha variat els requeriments d'informació relacionats amb la proposta arquitectònica tenint en compte la gran dimensió del projecte i el seu impacte en el territori. A més, "la singularitat del model de negoci" el doten d'un elevat nivell de complexitat, que aconsella una implantació gradual i temporalment esglaonada, segons el DOGC.

El complex hereu de BCN World, ubicat al Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou (Tarragona), al costat de PortAventura World, preveu una inversió d'entre 2.000 i 2.500 milions d'euros i 10.000 llocs de treball quan estigui en funcionament.

Així mateix, preveu un impacte econòmic anual al Camp de Tarragona d'entre 3.900 i 5.400 milions d'euros, segons un estudi elaborat per la Universitat Rovira i Virgili (URV) per encàrrec del Govern i incorporat a l'aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic (PDU), rubricada al desembre.

L'informe també calcula que el CRT generarà 12.000 llocs de treball directes per a la seva construcció i requerirà entre 2.000 i 4.000 treballadors directes per al funcionament ordinari.

El CRT també pot generar en un any de funcionament entre 1,7 i 2,1 milions de pernoctacions, un 21,9% més que les xifres actuals al Camp de Tarragona, i l'estudi estima que els visitants anuals, entre els quals pernocten i els de pas, seran entre tres i cinc milions, amb una despesa directa d'entre 860 i 1.145 milions anuals.