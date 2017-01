La grip dona una treva però la mortalitat segueix alta

La grip ha donat una treva inesperada. Tot i que les previsions del sistema sanitari fa tot just una setmana eren que l' epidèmia passés d'una activitat moderada a "elevada" o fins i tot "molt elevada", la realitat és que la seva incidència ha disminuït lleugerament. En concret, segons recull el full que publica setmanalment el Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya ( Pidirac), l'activitat gripal ha passat de 343,9 casos per 100.000 persones a 282,6 casos per 100.000, per la qual cosa la previsió també ha variat i ara la tendència és que aquesta activitat moderada es mantingui durant la propera setmana.

Les xifres, que corresponen a la setmana que va del 9 al 15 de gener, mostren també un augment de les visites domiciliàries, tot i que les visites als centres sanitaris reflecteixen un descens. Els descens de la incidència es produeix en totes les franges d'edat, malgrat que les taxes segueixen per sobre del que ha estat habitual durant els últims anys en aquestes dates, fruit que la grip s'ha avançat enguany gairebé un mes.

En tot cas, la mortalitat segueix per sobre del que era esperable i continua en ascens, com demostra el fet que durant l'última setmana s'han produït més de cent morts diàries de mitjana a l'àrea de Barcelona. L'hivern és l'època de l'any en què més mortalitat es produeix entre la gent gran, però mentre la mitjana de defuncions setmanals a la zona d'influència de la capital catalana se situa al voltant de les 500, aquesta última setmana s'han elevat per sobre de les 700 -una setmana enrere eren prop de 675-.

De fet, segons les dades recollides per Efe aquest dijous a partir de Cementiris de Barcelona, el fred i la grip han disparat un 30% les morts a Barcelona. En els primers 18 dies de l'any s'han produït 1.133 morts, un 30% més que durant el mateix període del mes de desembre i un 20,5% més que en els mateixos dies de gener de 2016. La funerària Mémora, per la seva banda, ha informat d'un repunt de la demanda del 17% als seus tanatoris; mentre que Áltima ha xifrat el repunt des del 20 de desembre passat en un 15%. Tots els serveis funeraris, però, han destacat que són xifres dins de la normalitat durant els mesos de gener i febrer, els més freds de l'any, i per aquesta raó asseguren que treballen amb normalitat.

Comunicat dels metges

Sigui com sigui, l'epidèmia de la grip ha portat els serveis hospitalaris "al límit", han assenyalat aquest dijous en un comunicat conjunt el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i el sindicat Metges de Catalunya. Per aquesta raó, i davant de la presentació ahir del projecte de pressupost de Salut per al 2017, ambdues institucions demanen "recuperar els nivells de despesa en salut d'abans de la crisi". "La realitat és que encara ens trobem al mateix nivell de despesa que fa deu anys" i que es tracta de les xifres "més baixes de l'Estat", han subratllat.

Els metges creuen que "la saturació i ocasionalment col·lapse" que periòdicament viuen els serveis d'urgències demostra que més enllà de la grip o de la situació epidèmica existeix una insuficiència pressupostària crònica que cal revertir. A més, critiquen que el model assistencial no s'hagi adaptat als canvis demogràfics dels últims anys, com és l'increment de pacients crònics, sense que s'hagi posat en marxa un sistema d'atenció de qualitat en el domicili o un major apoderament de l'atenció primària.