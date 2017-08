Un grup de joves agredeix una dona musulmana a Madrid

Un grup de joves va agredir aquest dimecres una dona musulmana de 38 anys a la parada del metro d'Usera, a Madrid. La dona va haver de ser atesa pels serveis d'emergències al lloc mateix de l'agressió perquè tenia contusions lleus, i després va haver de ser traslladada a l'Hospital 12 de Octubre en ambulància perquè patia atacs d'ansietat.

Tal com ha avançat aquest dijous 'El Mundo', la unitat de gestió de la diversitat s'ha fet càrrec de la investigació del cas i, de moment, no hi ha cap detingut. Els mateixos agents de policia de la capital espanhyola han qualificat el cas "d'islamofòbia". Aquest matí la Junta Municipal d'Usera ha condemnat l'agressió, i ho ha fet a través del seu compte de twitter.

Condenamos la agresion de ayer a una joven en Usera. Porque queremos un #MadridParaTodas y un distrito libre de islamofobia y sexismo — Distrito Usera (@jmd_usera) August 24, 2017

També el PP i el PSOE de la capital espanyola han condemnat l'agressió. El portaveu del grup municpal popular, José Luis Martínez Almeida, ha expressat també a través del seu Twitter que Madrid "sempre serà una ciutat oberta i cosmopolita". Per la seva banda, el PSOE ha assegurat a través d'un comunicat del regidor Ignacio Benito que "seran inflexibles a l'hora d'erradicar de Madrid qualsevol comportament xenòfob o racista".

La dona va ser agredida a les 19.45 h del dimecres per un grup de "dos o tres" joves que li van pegar i la van insultar. Després els vigilants del metro van avisar la policia municipal, que hi va acudir juntament amb un equip d'emergències.