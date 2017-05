Un incendi obliga a activar l'alerta d'emergència sense risc radiològic a la central nuclear Ascó I

La central nuclear Ascó I (Tarragona) ha notificat una "alerta d'emergència", sense risc radiològic, degut a un incendi a les instal·lacions, segons ha informat aquest dimarts al matí el Consell de Seguretat Nuclear (CSN).

L'alerta s'ha produït aquesta matinada, a les 02.12 h, i s'ha notificat al CSN seguint el protocol establert. L'incendi, que ha durat més de 10 minuts, no ha ocasionat danys personals i els equips de seguretat han funcionat correctament. A les 03.31 h l'alerta d'emergència ha sigut reclassificada a un nivell inferior i a les 07.09 h, un cop r establerta l'alimentació elèctrica exterior, s'ha donat per finalitzada la prealerta d'emergència, que s'havia activat perquè la central no tenia subministrament elèctric exterior.

L'incendi s'ha originat per la caiguda d'aigua sobre els interruptors d'una barra elèctrica en l'edifici de turbina durant uns treballs de recàrrega. Com a conseqüència de l'incident, es va perdre el subministrament elèctric exterior i va entrar en servei, com està previst, un generador dièsel d'emergència.

En un comunicat, la central nuclear Ascó I ha comunicat que tots els sistemes de seguretat "estan funcionant correctament" i que l'incident "no ha tingut cap implicació radiològica".

L'incident, indica el CSN, no ha tingut repercussió en els treballadors ni en la població ni en el medi ambient, i ha sigut classificat provisionalment com de nivell 0 en l'Escala Internacional de Successos Nuclears i Radiològics (INES).