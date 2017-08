Els investigadors sospiten que els terroristes s'organitzaven en dues cèl·lules operatives i un grup de suport logístic

Els investigadors sospiten que els terroristes que van perpetrar els atacs d'aquest dijous a Barcelona i Cambrils formaven part de dues cèl·lules operatives diferents i comptaven probablement amb una altra cèl·lula per a tasques de suport logístic.

Segons han confirmat a l'ACN fonts coneixedores de la investigació, els Mossos treballen amb la hipòtesi que el possible tercer grup per a suport logístic podria estar situat al Baix Llobregat. Per aquest motiu, la policia catalana no dona per desarticulada encara tota la xarxa criminal, com havia assegurat aquest dissabte el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido.