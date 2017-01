El sindicat majoritari dels Mossos d'Esquadra troba "incoherent" demanar despolititzar la policia atacant la CUP

El SAP-Fepol, el sindicat majoritari dels Mossos d'Esquadra, s'ha desmarcat aquest dimecres de la manifestació que aquest dimarts va reunió un miler de policies a Barcelona. Consideren que va tenir formes "populistes i agressives" i que és "incoherent" exigir que es respecti la seva neutralitat política quan s'ataca la CUP.

Més de mil policies de diferents cossos es van manifestar a Barcelona per reivindicar la dignitat policial i per exigir respecte institucional, garanties jurídiques en la seva feina professional i quedar fora del debat polític, amb crítiques dirigides a la CUP.

En un comunicat, el SAP-Fepol adverteix que la manifestació d'aquest dimarts "no representa la majoria dels membres de la Policia de Catalunya", ni per les seves formes ni pel contingut de la marxa.

"El nostre sindicat defensa i demana respecte per l'estricta neutralitat política dels cossos policials, així com poder portar a terme les nostres funcions professionals sense cap instrumentalització política, i per aquest motiu entenem incoherent atacar a una força política en concret, fet que ens fa perdre de manera immediata la neutralitat que exigim", sosté la nota.

Per aquest motiu, el SAP-Fepol denuncia les "conductes populistes" realitzades per algunes organitzacions sindicals de la plataforma que va convocar la marxa, ja que entén que "han aconseguit desviar l'atenció respecte de les condicions de treball" dels policies i situen els agents en una situació de "debilitat i desgast" davant la societat.

Per aquest motiu, el sindicat majoritari anuncia que convocarà una cimera sindical per tractar de " reconduir el rumb reivindicatiu" dels col·lectius de la policies i per acordar mobilitzacions conjuntes.

En la nota, el sindicat SAP-Fepol lamenta les formes dels seus companys d'USPAC, que van cridar a la participació en la manifestació amb un tuit amb la frase: "All rastaflautes are Bastard" (tots els rastaflautes són uns bastards), parafrasejant l'acrònim (ACAB) ("all cops are bastard" -tots els policies són uns bastards), tot i que el van acabar retirant hores després.