La manifestació de l'esquerra alternativa acaba amb incidents al centre de Barcelona

La manifestació convocada aquest dilluns a la tarda amb motiu del Primer de Maig per organitzacions pròximes a la CUP, com el sindicat COS i Arran, ha finalitzat amb incidents al centre de Barcelona, on s'han trencat alguns aparadors i vidres. La manifestació, que ha finalitzat amb incidents, s'ha iniciat a les 18.00 h a la plaça Universitat i s'ha dirigit cap al Portal de l'Àngel. És en aquest lloc on s'han produït els primers incidents, quan una part dels participants han trencat vidres de botigues i hotels.

Aquesta no ha estat l'única manifestació amb motiu del Primer de Maig convocada per l'esquerra alternativa, perquè també n'hi ha hagut dues més, que han començat de forma paral·lela a l'Arc del Triomf i a l'avinguda Paral·lel; en aquestes dues últimes no s'han registrat incidents.

Les tres manifestacions tenien previst confluir a la plaça Catalunya, però el fet que en una d'elles s'hagin produït incidents ha provocat que molts dels manifestants s'hagin dispersat molt ràpid després d'arribar al punt de trobada. A la manifestació on s'han registrat els incidents hi participaven els regidors de la CUP Josep Garganté i Maria José Lecha. També la diputada al Parlament Eulàlia Reguant.

A més del trencament de vidres de plantes baixes d'hotels, també han resultat afectats aparadors d'establiments comercials com Zara, Benetton i Telefónica. A més, hi ha hagut un intent d'ocupació de l'antiga Llotja, situada al carrer Avinyó.

També a Manresa la manifestació d'Arran ha acabat amb incidents, durant els quals els Mossos han detingut dues persones, que han quedat en llibertat hores després.