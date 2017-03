Canvi de temps coincidint amb el cap de setmana

Matí una mica més fred que els anteriors en diversos punts de la costa, mentre a la resta de comarques ha continuat la tendència a l'alça dels últims dies. Aquest migdia serà tan càlid com el d'ahir, en què les màximes es van enfilar fins als 26º a Aldover, fins als 24º a Girona i a Roses, o fins als 22º a Lleida, a Falset i a Sant Cugat del Vallès.

Avui el sol predominarà arreu, només amb pinzellades de núvols prims en punts del Pirineu i Prepirineu. Demà començaran a augmentar els núvols, en general el dia serà mig ennuvolat. Durant la tarda cauran els primers ruixats en punts de la meitat oest, tant en sectors del Pirineu i Prepirineu com també a Ponent. Al vespre els ruixats també podran afectar les comarques de Tarragona i fins i tot àmbits com el Penedès, el Garraf i l'àrea metropolitana de Barcelona. Pluges febles i de poca estona en la majoria dels casos.

Dissabte el vent sec de mestral evitarà ruixats al sud, però en moltes comarques de Barcelona, de Girona, a la Catalunya Central i al Pirineu el dia serà gris i amb ruixats intermitents. També plourà a Menorca i en molts punts de Mallorca. Les precipitacions arribaran sobretot al centre del dia, entre mig matí i mitja tarda, i en pocs casos acumularan més de 10 l/m2. Ni de bon tros plourà tant com divendres passat. A Ponent, al Camp de Tarragona, i sobretot a les Terres de l'Ebre el vent es deixarà sentir. A l'extrem sud de Catalunya algunes ratxes superaran fins i tot els 70 km/h.

Diumenge quedaran intervals de núvols a les comarques de Girona i al Pirineu, també al nord de les Balears. A estones el cel arribarà a quedar tapat en aquests sectors, i els núvols també arribaran més puntualment a altres comarques de l'est.

La temperatura baixarà de forma clara durant el cap de setmana. Dissabte al migdia hi haurà entre 3 i 7 graus menys que avui en molts casos, i al sud el mestral evitarà la baixada del termòmetre. Diumenge al matí les temperatures tocaran fons, amb un descens que tot i ser notori no serà tan marcat com el cap de setmana passat. A la Vall d'Aran i al nord del Pallars dissabte al vespre hi arribarà a nevar per sota dels 1.000 metres, però en general les precipitacions deixaran neu al voltant o per sobre dels 1.500.