Un any de presó per a un neonazi per pegar i insultar dues dones marroquines

L'Audiència de Barcelona ha confirmat la condemna d' un any de presó que va imposar un jutge de Terrassa a un neonazi per insultar, agredir i amenaçar amb una navalla a dues noies marroquines en un autobús de Terrassa.

El neonazi ha estat condemnat a un any de presó i al pagament d'una multa de 350 euros i al d'una indemnització de 180 a una de les víctimes, que va patir policontusions com a conseqüència de la pallissa. Per al tribunal les declaracions dels testimonis han estat "clares, directes, sense exageracions ni extravagàncies", el que ha portat a desestimar el recurs del condemnat en contra la seva condemna.

El 8 de febrer del 2013 l'home viatjava en un autobús de la línia 3 de Terrassa, vestit de paramilitar, quan es va trobar dues dones marroquines. Per motius racials i mogut per l'odi, menyspreu i hostilitat, els va començar a clavar cops de puny i a insultar-les amb expressions com "quin fàstic de mores, que se'n vagin al seu puto país". El conductor de l'autobús va fer baixar l'agressor i les dues víctimes. Fora del vehicle, el neonazi va amenaçar les dues dones amb una navalla amb una inscripció de les SS alemanyes.

La Policia Local de Terrassa va interceptar l'acusat poc després de l'agressió, que es va defensar dient que s'havia barallat i havia apartat a les dones musulmanes perquè pensava que volien pegar la seva mare i la seva nòvia.